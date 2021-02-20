德州災難現暖流 這家雜貨店 商品免費送災民

德州H-E-B雜貨店在停電之下，讓民眾免費拿取商品，雪中送炭的善舉獲讚揚，也在災情中添增一筆溫馨。圖為當地區民19日在該店外排隊，等候入內購物。(美聯社)

德州暴風雪 加上連日的大停電讓州民面臨危機，居民叫苦連天，而位在林德市(Leander)的「H-E-B雜貨店」在此時雪中送炭，讓居民免費拿取店內商品，一位民眾將該雜貨店的善心暖舉發布到臉書上，引起關注，在接連幾日的壞消息中注入一股暖流。

發布貼文的漢尼斯(Tim Hennessy)描述16日他與太太在雜貨店內時遇到停電，現場一片「哀嚎」，他與妻子迅速抓起商品趕去排隊結帳，但當他們走到收銀台，店員只是揮揮手示意他們繼續往前，感謝他們光臨並要他們回家注意安全，而在他們面前的顧客推車上堆滿尿布、牛奶等物資，也是通通免費。

漢尼斯接受「華盛頓郵報」採訪時說：「這個國家在過去大概一年半裡經歷了很多，對吧？自從去年3月，我猜，真的是如此。有許多的分歧，發生許多事情，除此之外，德州這裡，我們又遇到這樣的天氣…他們並沒有準備好。」然而事情並非總是那麼遭，雜貨店的故事就是最好的例子。

漢尼斯表示他能看出其他前往「H-E-B雜貨店」的人也深受感動，而當天在一片混亂的現場中，漢尼斯和另一位男士一起幫一位老婦人推動打滑的購物車，漢尼斯回憶說：「大家開始互相幫忙。」

漢尼斯表示他19日致電給「H-E-B雜貨店」詢問他們是否有合意的慈善機構，他想要捐贈他能負擔的物資，藉此傳遞雜貨店的善意。

其他民眾也分享心中的感謝，萊斯克(Shelby Lasker)告訴當地媒體「奧斯汀美國 政治家」(Austin American-Statesman)停電時她也急著去購買物資，她說：「我想他們(H-E-B雜貨店)能看出來人民有多麼煩惱。」

德州的情況仍相當嚴峻，漢尼斯說停電在隔天就沒有自來水可用，雖然現在已恢復，但這場暴風雪嚴重破壞公共設施，德州大多數地區仍建議將水煮沸再飲用。