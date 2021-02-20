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都市傳說的絕慘氣味？倫敦下水道堵塞的「地下肥油山」

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圖／泰晤士水務公司
圖／泰晤士水務公司

「別人的地下是石油，倫敦的地下是...肥油山？」作為全球最古老的現代大都會之一，英國的倫敦地底下自19世紀開始，就大舉鋪設了城市下水道系統。然而隨著光陰的飛逝與社會的變遷，這批維多利亞時代留下來的衛生系統，也逐漸無法抵擋新世紀人類的汙染摧殘——破壞系統、塞爆下水道的凝固「肥油山」（Fatberg）。

照片中的事發地點，在倫敦西區、菁英熱鬧的金融中心金絲雀碼頭（Canary Wharf），是負責管理倫敦下水道系統的「泰晤士水務公司」（Thames Waters），這星期所公開的「成發照片」。原本維護單位收到的通報，是附近民宅的排水不通、汙水回流，有經驗的工程人員隨即鑽入下水道，並找到了一坨坨噁心惡臭的「肥油山」堆積。

「肥油山」其實是世界各大都會區，常見的民生廢水汙染問題。主要成因，是都會居民時常有意無意地把「廚餘油脂」、「各種廢油」與「不可水解的無機垃圾」沖入廚房排水孔或馬桶，經年累月之後，廢油與垃圾就容易聚集在排水道的轉彎處、平緩處...等流速較慢的段落，並凝結成一團變成固體狀態的「肥油山」（結合「廢油」與「冰山」概念的拼裝字）。

肥油山的問題其實自古就有，但在20世紀末卻特別嚴重。這是因為世界各國的大都會區，都出現急速現代化，導致高度集中的人口爆炸；但城市地底下的下水道系統，卻沒有辦法隨著城市擴張的需求而馬上升級、進化，因此排水維護與汙水處理問題，也默默地成為了全球各大都會的頭痛隱疾。

除了人口暴增導致的「排油量」增加外，現代消費所生產的各種衛生用品，也時常是造成下水道堆積肥油山的主因。以英國為例，每季的下水道清理過程中，總會發現大量的保險套、衛生棉條、棉花棒、濕紙巾、塑膠包裝紙，甚至是尿片...等，不可分解也不該出現在下水道的民生垃圾——這些不經意或缺乏公德心的行為，不僅容易造成地下汙染，也會造成嚴重的下水道淤積、大幅減少排水系統的使用壽命。

這些堆積在地下的民生汙油，一開始可能看起來很像「黑色油沫」，但結合不可分解垃圾與空氣凝固後，它們就會形成黏膩而堅固的「肥油山」，甚至還會發霉、長出破壞下水道結構的入侵植物。

像是由紅磚砌成、有許多隙縫且年代久遠的倫敦維多利亞時代下水道系統，就特別容易堆積、並受肥油山現象的破壞；但其他先進新設的排水系統，亦無法完全免除肥油山的威脅，特別是在高緯度的城市地區，下水道的冬季防凍裝置，就時常因此遭到損壞。

肥油山的出現，已成為現代城市公衛設計的一大問題，因此定期的清理與維護，也成為各大管理部門疲於奔命的責任。但清理肥油山會耗費極大的人力、時間與預算成本。

以本回的金絲雀碼頭肥油山為例，清潔人員只能以高壓水柱配合「徒手挖掘」來清運阻塞水道的肥油山——短短一個街區的堆積，就需要超過兩個星期的清運排解，

「而且地下的味道超級噁心...聞起來像甚麼呢？就像是在腐肉倉庫，裡面還有流行音樂節過後、屎尿伴隨嘔吐物發酵噴發的露天廁所一樣。」

泰晤士水務公司表示，維護人員之所以要廣發這些「地下噁圖」，並不是要搞爆尿公社、都市傳說那一套，而是希望以這些實況照片來提醒倫敦市民「務必妥善清理民生汙油與衛生垃圾」。當局表示，目前倫敦的公衛宣傳不斷在提倡「廢油回收運動」，以修正市民習慣、延長下水道的使用狀態。

「為了阻止肥油山的擴張，請市民大眾記得廁所排水的『3P政策』——除了屎（Poo）、尿（Pee）、衛生紙（Paper）以外，其他什麼東西，都不要直接沖入下水道裡。」

路透
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