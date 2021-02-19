輝瑞疫苗打1劑效力達85% 一般冰箱能儲存2周

莫德納新冠疫苗的效力也非常理想；圖為康州一家藥房的藥劑師準備給居民注射莫德納疫苗。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )19日表示，美國 獲得緊急使用授權的兩款新冠疫苗 都安全無虞；而以色列研究也顯示，輝瑞(Pfizer)與德國BioNTech生產的新冠疫苗打一劑的效能就高達85%；此外，輝瑞內部測試顯示，疫苗能夠在一般冰箱儲存兩周，毋須像推行之初存放在嚴苛的極低溫環境，已向歐美監管單位提供疫苗標籤更改申請。

截至18日已有4100萬人接種至少一劑疫苗，約1620萬人完成兩劑接種。

新研究的數據提供了諸多疫苗安全的證據，僅少數病人在打疫苗後出現不良反應。

CDC收集長期的全國疫苗監控系統及新的「V-Safe」疫苗安全監督系統數據，後者要求受試者每天上網回報症狀，以追蹤疫苗接種後續情況。

CDC表示，V-Safe並未統一或完備，但期追蹤努力已經是「美國史上最強大且最全面」的疫苗追蹤系統。

去年12月14日到上月13日，已有近1400萬人接種輝瑞-BioNTech和莫德納(Moderna)疫苗，大多為醫療人員和長照機構的居民。

CDC收到近7000起不良反應通報，但91%並不嚴重；考量普及程度的差異，報告中的第二階段疫苗反應只限輝瑞-BioNTech疫苗。

接種疫苗後死亡的113個病例都是偶然且疫苗本身無關，78件發生在長照機構，近半數居民早已住院多時或在打疫苗時就已病入膏肓。

在全球打疫苗對抗新冠病毒之際，新研究為疫苗方面貯存及其功效打了一劑強心針。

刊載於「刺胳針」(The Lancet)期刊的以色列研究顯示，輝瑞-BioNTech疫苗打一劑之後便有85%的效能可避免染疫15到28天，此研究由以色列政府擁有的希巴醫療中心(Sheba Medical Center)研究員觀察9000名受試者的結果後彙整分析而成。

輝瑞與BioNTech原本建議使用者隔三周接種第二劑疫苗，以達95%的防護力；如今新研究證實單劑疫苗就有高效能，可望提供各界對於讓更多人打一劑疫苗爭論的解答。

此外，輝瑞經過內部穩定測試發現，疫苗可存放在一般攝氏零下20度的標準冷凍庫；輝瑞已向歐洲及美國的藥物監管當局申請變更使用指南及藥物標籤規範，這樣有助擴大疫苗運送至較貧窮的國家，也不會因為儲存溫度不當而浪費了寶貴的疫苗。