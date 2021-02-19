我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登敦促歐洲盟友 共同對抗中國經濟濫用與脅迫

德州遇暴雪襲擊 拜登下周可能前往勘災

拜登敦促歐洲盟友 共同對抗中國經濟濫用與脅迫

中央社華盛頓19日專電
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登今天向歐洲盟友表示，美國與國際夥伴必須為與中國長期戰略競爭做準備，對抗中國的經濟濫用與脅迫，「每個人都應當遵守相同規則」。

拜登今天上午透過視訊在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發表談話。他在談到中國時表示，必須共同為與中國的長期戰略競爭做準備，美國、歐洲與亞洲所有國家共同努力以確保和平、捍衛共享價值，並促進在太平洋地區的繁榮。

他坦言，與中國的競爭將十分嚴峻，這是他所預期且歡迎的，他相信歐洲與美國連同其他印太地區盟友在過去70年來努力建立的全球體系。

拜登也指出，必須反擊中國政府的經濟濫用與脅迫行為，這些行為削弱國際經濟體系基礎，「每個人都應當遵循相同規則」。美國與歐洲企業被要求公開披露公司治理結構，並遵守規則以防止壟斷行為引發的腐敗，中國企業也應遵循相同標準。

他表示，應形塑規範以管理科技進步、網路空間、人工智慧、生物科技的行為規則，以提升人類生活，而非壓迫。必須捍衛民主價值觀，以實現這些目標，並反對壟斷與使鎮壓合法化的人。

拜登也談到來自俄羅斯的威脅，指控俄羅斯希望削弱歐洲與北大西洋公約組織（NATO）。他表示，來自俄羅斯的挑戰可能與中國不同，但都是真實存在。這不是訴求東西方抗衡，也不是想要製造衝突，但希望所有國家能在沒有暴力或脅迫下，自由選擇自己的道路，「我們不能也絕不會回到冷戰時期」。

此外，拜登也談到與歐洲盟國修復關係。他指出，「過去幾年，我們關係緊張，對大西洋兩岸關係帶來考驗，但美國決心與歐洲重新往來。」

中國 美國 拜登

上一則

拜登經濟顧問致函感謝王美花 白宮發言人：確認有此信

延伸閱讀

拜登經濟顧問致函感謝王美花 白宮發言人：確認有此信

拜登經濟顧問致函感謝王美花 白宮發言人：確認有此信
德州遇暴雪襲擊 拜登：全力協調救災 下周可能前往勘災

德州遇暴雪襲擊 拜登：全力協調救災 下周可能前往勘災
拜登將登慕尼黑安全會議 呼籲歐洲民主夥伴共抗獨裁

拜登將登慕尼黑安全會議 呼籲歐洲民主夥伴共抗獨裁
共同應對中俄挑戰 拜登喊話歐洲盟友：美國回來了

共同應對中俄挑戰 拜登喊話歐洲盟友：美國回來了

熱門新聞

潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43
拜登總統(右)與第一夫人吉兒，向所有過農曆新年的人祝賀新年快樂。(擷自推特)

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

2021-02-12 20:55
國會參院13日下午就川普總統被控煽動群眾攻擊國會彈劾案投票，以57票比43票，宣判川普無罪。(美聯社)

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

2021-02-13 17:15
美國駐聯合國前任大使妮姬‧海理。(美聯社)

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

2021-02-12 11:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了
世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人
拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常
移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣