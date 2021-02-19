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美眾院外委主席帶頭提決議案 譴責中國在港作為

中央社華盛頓19日專電

美國眾議院外委會主席米克斯18日帶領5位跨黨派議員提出決議案，譴責北京持續侵犯港人自由與權利。決議案呼籲美國聯合盟友提供恐遭迫害港人保護，並持續制裁相關人士。

中國近來加大打壓香港泛民派人士力道，美國民主黨籍眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）18日帶領5位跨黨派、委員會重量級成員提出決議案，譴責北京與港府持續侵犯香港人民自由及權利。

共同提案議員包括外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、民主黨籍外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、亞太小組共和黨首席議員夏波（Steve Chabot）、民主黨籍外委會副主席馬里諾夫斯基（Tom Malinowski），及共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）。

決議案洋洋灑灑列出北京多項「罪狀」，包含去年6月30日繞過港府，通過並實施國安法，此舉可能違反香港「基本法」；將「12港人」偷渡案中10人判處7個月至3年不等徒刑；威脅撤銷12港人案2名代理律師執照等。

決議案也批評港府，去年相繼撤銷12名民主派人士參選資格、以涉嫌違反國安法為由起訴並通緝6名海外港人、取消4名泛民主派立法會議員資格、將參與「反送中」抗爭的香港眾志前秘書長黃之鋒等人判刑，並在今年初大舉逮捕50多位泛民派人士。

決議案重申美國眾議院對港人的支持，並鼓勵美國總統、國務卿及財政部長與盟國合作，共同回應香港情勢，包含對畏懼遭迫害的港人提供保護、支持有意在國際法院提出控訴、要北京對違背「中英聯合聲明」法定承諾負起責任的人士。

決議案也呼籲美國行政部門，持續對相關涉入中港官員實施制裁，並鼓勵盟國指示各自聯合國代表透過意見表達、表決及影響力，督促聯合國指派一位特別任務負責人，關注並就香港人權情況進行報告。

眾議院外委會預計25日審議決議案，屆時應能順利通過。此類決議案僅表達國會立場，對政府並無拘束力。

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