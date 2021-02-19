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伊凡卡表明不選佛州參議員 前白宮幕僚長有意角逐州長

記者顏伶如／綜合報導
川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。美聯社
川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。美聯社

前總統川普核心圈要角的從政動態，牽動共和黨政治生態結構。先前傳出有意投入佛羅里達州聯邦參議員選舉的川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)，已對魯比歐(Marco Rubio)表明將不會跟他搶位置；前白宮幕僚長蒲博斯(Reince Priebus)則傳出有意角逐2022年威斯康辛州州長選舉，挑戰現任民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)。

佛州聯邦參議員魯比歐2022年將面臨連任選舉，媒體報導先前傳出，伊凡卡卸下白宮資深顧問頭銜舉家定居佛州之後，將在佛州參加共和黨初選，爭取參選聯邦參議員的機會。

伊凡卡18日透過發言人對美國有線電視新聞網(CNN)發表聲明指出，伊凡卡已經與魯比歐談話，表明無意參選魯比歐的參議員席次。

伊凡卡在聲明中指出：「魯比歐向來努力為勞工家庭謀求福祉，是我私交甚篤的好友，我知道他將在我們彼此都深切關注的多項議題上，持續推動深具意義的改革進展。」

魯比歐發言人艾卡維拉(Nick Iacovella)表示，伊凡卡對魯比歐表示，明年並不會在佛州共和黨初選當中挑戰魯比歐。

艾卡維拉說，魯比歐與伊凡卡是在數周之前談話，伊凡卡表示支持魯比歐連任，「兩人之間相談甚歡」。

另一方面，新聞網站「國會山莊報」(The Hills)19日報導，知情人士證實，蒲博斯已經與威州共和黨高層展開磋商，針對參加2022年威州州長選舉展開初步討論。

48歲的蒲博斯曾任共和黨威州黨部主席、共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席。川普贏得2016年總統大選之後，蒲博斯是川普任內首位白宮幕僚長。

2017年7月，蒲博斯遭川普炒魷魚，但蒲博斯一直留在川普核心幕僚圈。報導指出，蒲博斯與共和黨籍前任眾院議長萊恩(Paul Ryan)、前任共和黨籍威州州長沃克(Scott Walker)交情深厚。

不過，蒲博斯在黨內初選恐將面臨激烈競爭。前任共和黨籍威州副州長蕾貝卡‧克里費雪(Rebecca Kleefisch)，參選州長的部署工作已經展開，威州參院議長卡潘加(Chris Kapenga)也傳出有意爭取更上一層樓的參選機會。

2018年的州長選舉當中，艾佛斯以僅約1%的領先差距擊敗沃克。2020年總統大選中，拜登總統在威州以不到1%的得票數，險勝川普。

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