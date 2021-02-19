祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

和印度發生邊境衝突8個月後，解放軍才透過《央視》節目，公開褒揚了「其中4名殉國官兵」，但中間程序為何拖了那麼久？衝突過程與死傷總數又是否真確？影片截圖

「人都死了大半年，國家才敢讓人民知曉？」中國 官媒《中央電視台》19日上午突然無預警公布了一份「烈士褒揚令」，內容是2020年6月解放軍在中印邊界、喜馬拉雅山脈的加勒萬河谷，與印度 邊防軍爆發死亡衝突。是次交鋒中，印軍在第一時間證實20名將士陣亡，是繼1975年中印邊界衝突後，雙方死傷最慘重的暴力衝突；但中國方面卻以「擔心中國人民憤怒到失控」為由，堅持保密解放軍的戰損狀況——直到8個月後的今天，解放軍才透過《央視》節目，公開褒揚了「其中4名殉國官兵」，但中間程序為何拖了那麼久？衝突過程與死傷總數又是否真確？卻也成為一片憤慨輿論中，「愛國故事」沒說明的另一面。

中印一度大打出手的「加勒萬河谷」（Galwan Valley），位於中印邊界西段，由中國實質控制的阿克賽欽地區與印度控制的拉達克之間。過去，中印兩軍曾在1962年中印戰爭中，於此地激戰；但自從1975年中印兩軍在印度錫金邦爆發遭遇戰後，雙方不再對彼此開火，直到加勒萬河谷衝突之前，都不曾傳出死亡事件。

加勒萬河谷事件，發生在2020年6月15日深夜至16日清晨之間。當時中印兩軍正因邊界的建設與駐軍問題，自4月下旬開始不斷爆發摩擦——在過去，由於中印雙方都有「避免衝突升級」的不宣默契，因此兩軍在邊界「搶地插旗」的揚威行動，依照慣例只會徒手推擠、或投擲石塊，不得使用現代槍砲與熱兵器。

根據印度軍方的敘述，當時印度的邊境 守軍，是接到「中國軍隊非法越境」的通報，於是才派出部隊摸黑上前線。不料在河谷山路上巡邏之際，卻遭到「預先埋伏」的大批解放軍從高處突襲，手持鐵棍、狼牙棒等冷兵器，當場打死印軍一名上校階的帶隊團長。

在山路遭到暗夜突襲的印度軍，雖與解放軍肉搏纏鬥了8個小時，但地利劣勢的印軍卻死傷慘重，有數十人在黑夜中被推落墜谷——其中更有十多人，因為墜入冰冷的加勒萬河而失溫斃命。

好不容易從河谷撤回傷兵的印度軍方，隨後在48小時內證實己方至少20人死亡、76人輕重傷。一時之間印度舉國群情激憤，遍地都激動地掀起了「反中國示威」；儘管兩軍的高階將領隨即展開「邊境會談」撫平情勢，但中印兩國的外交關係卻因此案直墜谷底。

2020年6月的邊境衝突發生之後，印度派駐大批士兵前往中國邊境。Getty Images

然而當印度軍方證實「印軍20死76傷」的同時，中國解放軍的中央指揮鏈，卻在第一時間下達了「全軍封口令」——過程中，中方除了反控印軍「越界挑釁」，卻一直保持「微妙地不發一語」，完全沒有人說明事發經過，以及衝突善後的戰損狀況。

「印軍20死...解放軍傷損不詳」的狀況，很快地也引發了國際社會的質疑與困惑。第一種反應認為中國政府為了保護國威不丟臉，故意「瞞報前線的戰死數字」；第二種反應則認為，中國如果能在擊殺「雙位數的印度軍人」後，仍能在高原肉搏中全身而退，「其行動一定事先陰謀滋事的戰略陷阱。」

相關猜測一度成為羅生門，因為印度媒體先是憑藉著無法證實的「印軍監控錄音」，聲稱河谷肉搏戰後，解放軍曾大舉派出了運兵直升機後送大批傷兵，甚至直接報導「中國解放軍至少43死」。然而相關數據，始終沒有得到中國政府的正面回覆，僅有官媒《環球時報》總編輯胡錫進，透過推特對外媒放話：

「就我所知，中國『也有人』在河谷傷亡。」

雖然北京外交圈向《法新社》證實解放軍確有戰損，中國外宣的御用喉舌胡錫進也間接證明，但幾家第一時間報導中方戰損的官媒——包括《環球時報》在內——之後卻陸續以「未經官方核實」為由，撤回了解放軍的傷亡數字。

全案自此陷入了重重的資訊管制，並隨著時間的推移，成為了一場「被遺忘的戰爭」。

圖為印度向殉職的軍官士兵致意。路透

中國與印度的邊界摩擦，接著也在同年9月於班公錯地區爆發「第二次死亡衝突」。但與加勒萬河谷事件不同，這回有所預備的印度軍隊雖然有藏族士兵陣亡，但卻成功地挺進任務目的地，並完成了一系列插旗示威的「戰略宣傳復仇」。

直到今年2月，中印雙方在漫長的軍方秘密談判後，終於達成了「緩衝共識」，雙方各自從班公錯與各前線爭議駐軍區，調走了大批常駐部隊，並透過衛星照片空拍核實。或也因此，中國軍方這才判斷前線氣氛已經遲緩，於是才在8個月後回頭處理「加勒萬河谷之戰的殉國烈士」。

「祖國和人民不會忘記！致敬，英雄！」解放軍的戰損通告，是以追贈受勳的形式，透過《央視》軍事節目在2021年2月19日一早無預警佈達。官方報導，此一「表彰儀式」是針對5名在加勒萬河谷衝突「衛國傷亡」的軍中英雄——其中4人陣亡身死，另外1人則重傷生還。

《央視》表示，在2020年6月的邊境衝突中，駐守前線的「新疆軍區某邊防團長」祁發寶（中校軍階），受命「帶著誠意與對方談判撤軍」，不料在渡河途中卻遭到印度軍隊「惡意設伏」，意圖憑數百部隊的壓倒性數量生俘帶隊指揮官。過程中，祁發寶遭敵軍重傷，但營長陳紅軍（少校軍階），士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉...等4人則陣亡。

中國政府強調，當時的加勒萬河谷衝突，正是因為「對手陰謀設伏先殺人」，解放軍才會大舉出動增援，因此行動屬於正當防衛——儘管此一敘事，正好與印度軍方在去年６月當下的說法完全相反。

圖為正在撤離的中國軍隊。美聯社

在官媒通報中，重傷沒死的祁發寶中校，被授予「衛國戍邊英雄團長」的榮譽稱號，其他4名死亡者則被追贈為「衛國戍邊英雄」。相關烈士通報經中共中央軍委、《央視》通報後全國讚揚，「#4名解放軍官兵在中印邊境衝突中犧牲」的關鍵字，亦重新燃起中國民族主義的情緒，成為社群熱搜關鍵字。

「這些烈士的故事，應該記在課本裡代代背誦！至少也該無限期微博置頂...但為什麼第一時間不向全國公告烈士殉國啊？」

《央視》發出褒揚通告後，中國的社群網路上也是一片致意。但對於政府「秘不發喪8個月」的作法，卻也五味雜陳——根據官媒喉舌胡錫進與輿論風向的說法，解放軍之所以不敢全面公布戰損數據，主要是中央政府的「政治指示」，擔心悲憤暴走的中國民族風向，會引發「不可收拾的戰略後果」。

此一考量，在本回的追悼褒揚令也能略見「尷尬」，像是官方新聞稿的敘述中，並不直言戰死解放軍「是被印度軍隊打死」，而是微妙而故意地使用「有關外軍」來代稱印度。

但也不知是巧合還是命運，本回被中國政府國家級褒揚，因為差點被打死而成為「英雄團長」的祁發寶中校，2020年初卻是中國官媒大力吹捧的「硬漢團長」，除了多次登上《央視》軍視節目的看板專訪外，社群網路上也曾於2020年1月份流傳著一部「大衣哥團長痛罵印度越境軍：『不想打就滾回家！老子不喜歡你們』」的邊境中印口角影片，當時因粗暴態度而爆紅的愛國大衣哥，就是解放軍派駐喜馬拉雅山邊境、後來在加勒萬河谷被打成重傷的祁發寶。

然而除了追贈5名傷亡將士「英雄稱號」外，中國官媒與軍方並沒有進一步說明：解放軍援軍趕來後，究竟又和印度軍隊發生了什麼狀況？印度死亡的20名軍人，又與解放軍有什麼關係？成為「中共英雄」的5人，是不是加勒萬河谷博戰中，全部的傷亡通報？中國政府一概沒有說明，儘管這已是衝突發生以來「中國官方首度的傷亡通報」，但就連後續的追蹤與後續相關報導的氣氛都明顯地「刻意低調」。