拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

川普批白登的「無疫苗存貨」之說是「精神失常」。(美聯社)

拜登 總統先前接受媒體訪問時聲稱上任時才發現沒有疫苗 存貨，遭前總統川普 回擊，不僅稱拜登「精神失常」，而且透露自己可能創立另一個社群平台，也不排除再戰2024。

拜登16日於有線電視新聞網(CNN)節目「里民大會」(Town hall)的專訪中，提及自己上任時發現疫苗已無存貨；翌日川普透過保守派媒體「新聞極限」電視台(Newsmax TV)表示：「他說他上任時沒有疫苗，但他在上任前就已經打過疫苗了，過去我們還為數百萬人提供疫苗接種，所以他要不是在說謊，就是精神失常。」

拜登在「里民大會」中說：「就任時我們找到疫苗的供應處，卻沒有存貨，冰庫裡什麼也沒有，而我們上任的第一周就讓疫苗接種數量提升；還有，接種疫苗需要工具和設備，但我們上任時都沒有。」

對此川普回覆：「事實上拜登抹煞了事實，因為就連仇恨者們都說，『這疫苗釋出已經很久了』，而且他在就職前就接種疫苗了。他這麼說是引火自焚，就連不是支持者的人都知道這是很糟的說法，難道他是在開玩笑嗎？因為很明顯這個說法很蠢。」

面對2024是否再次參選，川普也不排除這項可能：「現在說還太早，但我看到一些很不錯的民調，我們有非常廣大的支持；我還不會說我要不要參選，但我是唯一一個被彈劾但民調還上升的人。」

此外，川普在訪談中談及自己被各種社群媒體抵制，以及推特(Twitter)永久刪除帳號一事，但川普表示他並不懷念：「我需要清靜一下。但我知道推特已經愈來愈無聊了，有數百萬人都在出走。」

現階段川普大多透過辦公室聲明稿來發言，不過川普也強調自己「在尋找不同的方式」從社群中復出，其中包括可能建立自己的社群平台。