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投書是最後稻草！川普、麥康諾翻臉 期中選舉堪憂

投書是最後稻草！川普、麥康諾翻臉 期中選舉堪憂

記者胡玉立／綜合報導
川普和麥康諾兩人撕破臉後，共和黨議員擔心不利期中選舉。圖為兩人去年7月討論抗疫。(路透)
川普和麥康諾兩人撕破臉後，共和黨議員擔心不利期中選舉。圖為兩人去年7月討論抗疫。(路透)

參院共和黨領袖、肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)在參院投票反對彈劾川普，之後投書媒體宣告川普須為國會暴亂「負實際和道義責任」；麥康諾想藉此避免引來挺川選民全面反抗，同時顯示他將引領全黨遠離川普；如此兩手策略的結果顯然不如預期，川普發動惡鬥，並決心要讓麥康諾付出代價，甚至揚言要在共和黨初選中支持自己心目中的候選人，搶現任共和黨人席位；部分共和黨人擔心，兩位領袖「捉對廝殺」，對共和黨2022年期中選舉前景不利。

消息人士指稱，其實麥康諾13日參院投票演說，首度指稱川普應為國會暴亂負「實際和道義責任」後，川普雖生氣，仍打算「放他一馬」；不料麥康料16日投書「華爾街日報」為己明志，基本上是指川普逃得過彈劾，其實有罪。

這篇投書無疑是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，激得川普從海湖莊園發出聲明，毫無顧忌地羞辱麥康諾和他家人，還威脅要在共和黨初選中支持他心目中的候選人，與共和黨現任議員搶位子。

川普資深顧問米勒(Jason Miller)說：「我不明白為什麼麥康諾要這樣抨擊總統，但當你這樣做時，遭到回擊是可以預料的。」

川普盟友、威斯康辛州共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson)則表示，「如果麥康諾想把川普趕出共和黨，那是失敗的提議。」

麥康諾需要在2022年期中選舉後維持參院共和黨領袖地位，以在2023年創下任期最久的參院領袖紀錄，留名青史。一位參議員私下表示，儘管麥康諾的領導地位沒有急迫威脅，但假如他和其他42位投票支持川普無罪的共和黨參議員分道揚鑣，挑戰將接踵而至。

面對川普16日以來的仇恨攻擊，麥康諾保持沉默，他的黨內盟友則站出來聲援他；西維吉尼亞州聯邦參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)說，麥康諾基礎堅實，她深信他有關川普的講話發自內心。

南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)表示，他「全力支持麥康諾並對他有信心」。共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)則說，麥康諾「顯然說出了心裡話。」

部分共和黨人表示，希望麥康諾能像過去一樣嚴謹安度當前充滿敵對的環境，隨著時間流逝和事態發展，減少川普對共和黨的控制。孔寧說：「或許兩年後，情況看起來可能會完全不同。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 共和黨 麥康諾

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