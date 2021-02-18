國會揭曉拜登「全面移改法案」 挑戰重重

18日，拜登的全面移民改革法案揭曉。(美聯社)

國會民主黨 18日提出由拜登 總統支持的全面移民 改革法案，其中包括為近1100萬無證移民提供入籍渠道、消除外籍勞工、夢想生合法移民美國的障礙，並為邊境檢查增添技術資源等；移民改革是過去歷屆政府的棘手議題，民主黨此舉雖有大刀闊斧之勢，但在國會面臨阻力不小，外界尚不知拜登是否有對策讓國會通過此案，並由其簽字成法。

法案名為「2021美國公民法案」(U.S. Citizenship Act of 2021)，由新澤西民主黨聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)、加州民主黨聯邦眾議員琳達‧桑切斯(Linda Sánchez)分別於參眾兩院揭曉，是以拜登上任首天提出的全面移民改革提案為藍本。

主要內容包括為在今年1月1日之前入境美國的無證移民提供「八年入籍」渠道，他們可先獲五年臨時合法身分，三年後可申請入籍；農業勞工，以及截至2017年1月1日的「童年來美暫緩遣返」(DACA)計畫者、臨時保護(TPS)身分者，可直接申請綠卡。

另也包括完善邊境技術基建、提供額外資源強化檢查，檢測走私和其他犯罪行為；提議在中美洲設立難民處理中心，以勸阻移民試圖從美墨邊境來美國；以「非公民(noncitizen)」取代法律條文中的「外國人(alien)」等。

全面移改在國會通過並非易事，民主黨在參院僅有微弱優勢，也不一定能說動共和黨的十票來避免冗長辯論戰術(filibuster，又譯費力把事拖)；協商尚未開始，就有共和黨議員抨擊該提案形同「大赦」，目前也不清楚拜登政府是否已有對策讓該提案在國會過關，並抵達總統桌待其簽字生效。

許多民主黨議員表示，將努力推動已在眾院通過的相關法案，順帶上拜登的提案內容，他們正考慮是通過一項大的立法來實踐這些政策，還是通過零星改革逐步實踐法案中的各項政策；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)未細說針對該法案的戰略，只稱「這是優先項」。

提案人梅南德茲說，民主黨過往每每在此議題失敗，對於拒絕接受移民人道的邊緣聲音百般妥協、倉促讓步，反而傾聽白人至上主義者的心聲，「我們從經濟上和道德上均有必要通過一項綜合、大膽、包容的移民改革法案」，這是為了現代化移民系統，並翻篇前總統川普留下的仇恨恐怖秀。