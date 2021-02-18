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臉書強力槓澳洲 可能在全球激起反彈

編譯湯淑君／綜合外電
臉書公司決定不讓澳洲用戶分享新聞，以示抗議澳洲醞釀立法要求數位平台為新聞內容付費。路透
臉書公司決定不讓澳洲用戶分享新聞，以示抗議澳洲醞釀立法要求數位平台為新聞內容付費。路透

彭博資訊報導，臉書公司決定不讓澳洲用戶分享新聞，以示對澳洲醞釀立法要求數位平台為新聞內容付費的抗議，這不僅升高臉書與澳洲政府的法律爭執，對全球各地監管當局也是一記當頭棒喝。

臉書18日實施這項限制，切斷近五分之一澳洲人閱覽新聞的主要來源。有些政府機關向大眾宣傳管道也受阻。這些官方臉書專頁貼出防疫訊息、氣象預警等資訊；臉書聲稱這些網站「意外受影響」，將會恢復。

澳洲財長佛萊登柏格指責臉書使出強硬手段，阻止民眾取得可靠資訊。但他也表示與臉書執行長祖克柏有「建設性的討論」，同意進一步商議。

衝突導火線是一項仍在澳洲國會辯論的法案，目的是要求數位平台上的新聞內容須付費給當地媒體業。

但臉書的反應不是付費，而是切斷相關服務，唯恐在澳洲立下讓全球監管當局比照辦理的先例。

澳洲競爭當局的統計資料顯示，半數澳洲人透過臉書和Google取得新聞內容。臉書切斷平台上的新聞，凸顯這個社群媒體巨人對資訊傳播的宰制力道，可能賦予臉書一大談判籌碼。

臉書平台在澳洲有1,700萬個用戶，如今無法分享澳洲或國際出版商發布的任何新聞內容。這項舉動也在澳洲媒體來源與臉書全球28億用戶之間築起一道牆，阻撓全球用戶分享澳洲出版商發布的新聞內容。

臉書的立場是抗拒這項立法，堅稱出版商願意在臉書網站貼出內容，因為有助於觸及更廣大的讀者群。

臉書駐澳、紐主管伊士頓強調，澳洲法案提議為「不請自來」的內容懲罰臉書。他說，臉書去年免費為澳洲出版商轉介新聞約51億筆，價值估計4.07億澳幣（3.15億美元），但未說明估算方法。

臉書強力反擊可能在全球激起反彈。昆士蘭科技大學數位傳播副教授安格斯說：「他國政府會懷疑能否與臉書舉行善意協商。澳洲政府現在可說，這家公司不受監管的程度很危險。」

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