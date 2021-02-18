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臉書拒付費之怒：滅國式封鎖？「全球禁言」澳洲新聞業

轉角24小時
美聯社
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「不願付錢的Facebook，寧可殲滅澳洲全國新聞業？」全球社群網路的龍頭平台Facebook，17日晚間發出爭議性的「滅國式政策調整」，對「澳洲新聞」發出全面性的封鎖禁令——自18日清晨開始，澳洲本地的使用者將不得在社群平台上分享新聞內容；澳洲各級新聞媒體的FB粉專，不僅遭到全面停權封殺，全球其他國家的使用者也完全無法在個人FB頁面上「閱讀／分享澳洲新聞」。

FB官方表示，臉書之所以「必須封鎖澳洲新聞」，是因為澳洲國會即將在這個星期正式通過《新聞議價法》，強迫網路平台業者必須與新聞媒體拆分「內容收益」。儘管另一個被新法針對的網路龍頭Google，已與本周陸續與各大澳洲媒體集團達成「付費合作」的合約簽字；但強硬的FB卻打死不退，寧可與澳洲舉國對幹、甚至不惜動用自己爭議且備受譴責的「鎖國實力」。

在Facebook推出「禁澳令」後，包括《SkyNews Australia》、《澳洲人報》或者是屬於國國家公廣集團的《ABC》...等澳洲新聞媒體的FB專頁，全遭停權封鎖，除了無法新增貼文外，過往的影片、相片與貼文內容也都被封鎖隱藏。

同一時間，澳洲本地的FB使用者，都無法在個人頁面上分享、或閱讀「任何單位的新聞內容」；世界各國的境外使用者，也無法分享或讀取「澳洲媒體刊登的所有新聞」——簡言之，澳洲的Facebook已完全禁止了本地平台的「新聞功能」，世界的Facebook則徹底封鎖了「澳洲新聞媒體對外發聲」的空間，並實質性地達成了「雙向鎖國」的誇張目的。

路透
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「為了回應澳州政府的爭議立法，Facebook即日起將限制澳洲新聞媒體專業的所有貼文與連結分享；同時在全球方面，我們也將限制任何由澳洲新聞供應的臉書貼文與新聞連結。」

在封殺澳洲新聞的同時，Facebook官方也對全球使用者發生了《禁令說明》：「這代表從現在開始，使用者們將無法在Facebook平台上找到『任何澳洲新聞內容』的貼文；澳洲的境內使用者，更無法繼續從Facebook閱覽、分享、或找到任何新聞內容，無論來源是澳洲本地的新聞單位、還是國際傳媒，只要是『新聞』一概不准。」

「那如果您的貼文遭到封鎖隱藏，你該怎麼辦呢？您可以：（A）刪除貼文裡的新聞連結，然後繼續發表個人的評論文字；（B）放棄貼文，整組砍掉刪除。」

但在封鎖禁令的第一時間裡，Facebook的鎖國演算法不僅全面下架了澳洲新聞媒體，就連各級政府的「災難急救單位」、「家暴救援通報專頁」，也都因為分類判斷的演算法誤差，而被Facebook誤判為「新聞媒體」無差別封鎖下架。甚至連Facebook在澳洲的服務專頁，也都尷尬地遭遇「自己慘被自己封殺」。

「Facebook對澳洲的新聞禁令，是荒謬離譜而錯誤的！」面對混亂的封鎖結果，憤...
「Facebook對澳洲的新聞禁令，是荒謬離譜而錯誤的！」面對混亂的封鎖結果，憤怒的澳州政府也透過財政部長佛萊登柏公開表態：「今天發生的事，不僅向全澳洲人民證明：這些社群巨怪操控市場的壟斷影響力，有多麼過份駭人...我國政府，將徹底堅持對於《新聞內容議價法》的關鍵原則與目的。」 路透

Facebook之所以硬拚封鎖、冒著國際輿論的譴責風險與澳洲新聞界對幹，其所針對的癥結原因，就是澳洲政府去年底推出草稿、並將於這個星期通過澳洲國會表決生效的《新聞內容議價法案》（News media bargaining code），其內容不僅立法要求社群網路的平台商「對新聞內容供應者付費」，並將定期指任一名「官派仲裁人」協助擬定社群方應支付給新聞方的「合理價格」。

澳洲的《新聞議價法案》，主要來自於新聞圈、媒體集團對於「新聞有價」的抗議與遊說。支持方認為，雖然新聞內容的製作與傳播，具有一定程度的公共性與公益性；但在網路時代裡，傳統電視、報紙、雜誌...等新聞曝光通路，都已被跨國大型網路集團——特別是搜尋引擎Goolge與社群平台Facebook——壓倒性地壟斷，並藉由新聞的公共性傳播，全盤奪走了原本支撐媒體產製的各方收益。

立法意見主張，雖然媒體產業的蕭條與衰敗，已是全球性的現象；但新聞性內容的分享、閱讀與傳播，卻仍是社群時代的「網路流量主力」，而Facebook、Google等網路龍頭也能藉著使用者對新聞內容的需求習慣，進而「慷新聞之慨」地無本獲取關鍵的廣告收益與營利數據。

對此，Facebook與Google的反彈理由，則強調網路平台僅是「新聞導流的舞台窗口」，各大媒體之間仍有自己網站的流量與原生廣告，平台方面「並不『直接』從新聞內容中獲利」，因此要求網路財團為新聞內容的曝光付費？不僅毫無道理，且有政治力介入自由市場機制的嫌疑。

但對此，立法方面則拒絕了兩大龍頭的辯詞，因為Google與Facebook確實因為「新聞需求／曝光流量」而極大獲益，在無需自付產製成本的狀態下，吸取新聞行為資料並成為最大廣告收入者。因此在考量新聞特殊性與公共性的狀態下，「社群財團作為得益使用者，有責任與義務要對新聞內容付費。」

立法方面則拒絕了兩大龍頭的辯詞，因為Google與Facebook確實因為「新聞...
立法方面則拒絕了兩大龍頭的辯詞，因為Google與Facebook確實因為「新聞需求／曝光流量」而極大獲益，在無需自付產製成本的狀態下，吸取新聞行為資料並成為最大廣告收入者。因此在考量新聞特殊性與公共性的狀態下，「社群財團作為得益使用者，有責任與義務要對新聞內容付費。」 路透

相關爭議，在2020年澳州政府將法案送交國會審核後，成為了極端白熱化的政治對抗——這一方面固然是「新聞付費」的議題敏感；二方面也是因為2020年COVID-19全球大疫，其不僅對各國的媒體產業帶來「毀滅性的衝擊」，同時也讓社群網路的影響實力，來到前所未有的巔峰狀態。因此類似的付費談判與法律爭議，不僅只在澳洲上演，法國、西班牙與巴西，也都出現了類似的新聞社群對抗案。

立方爭論的最一開始，不願付錢的Google與Facebook，原本揚言要「聯手退出澳洲新聞市場」，自此之後再也不露出澳洲的所有新聞內容；但隨著時間的過去與國際風向的轉變，Google方面卻主動向新聞媒體釋出善意，並自今年2月開始陸續與多家大型媒體集團，達成了「付費分潤機制」。

像是「傳媒巨怪」魯柏．梅鐸（Rupert Murdoch）所持有的《新聞集團》（News Corps），就在2月17日稍早——也就是Facebook封鎖澳洲新聞的幾個小時前——與Google簽署了3年合約，確認Google將會對新聞內容付費、並分享相應的廣告利潤。同時，《新聞集團》旗下的幾間大型媒體品牌，像是美國的《華爾街日報》、《Fox News》，或者是英系國家的《SkyNews》新聞電視台，都將成為Google的特約內容供應者，提供優惠權重的新聞合作內容。

Google方面表示，雖然因為商業機密原則不能公告合約裡的「付費金額」，但未來Google與媒體產業之間將擴大「合作特許」，像是優先推廣締約供應者的搜索權重、擴大推廣對方的新聞app、甚至進一步開放供應者自行選擇單位新聞的優先曝光優先序。

像是「傳媒巨怪」魯柏．梅鐸所持有的《新聞集團》，就在2月17日稍早——也就是Fa...
像是「傳媒巨怪」魯柏．梅鐸所持有的《新聞集團》，就在2月17日稍早——也就是Facebook封鎖澳洲新聞的幾個小時前——與Google簽署了3年合約，確認Google將會對新聞內容付費、並分享相應的廣告利潤。 路透

雖然梅鐸集團在澳洲與國際社會之間，具有「喊水會結凍」的新聞影響力，在澳洲不僅持有主流新聞品牌《SkyNews Australia》與權威大報《澳洲人報》兩大新聞品牌，更是各地方報系、眾多娛樂小報的幕後持有者。因此Google巴結《新聞集團》締約付費的措舉，也被外界認為是「擒賊先擒王」、「先討好產業龍頭，再孤立小型供應商」的戰略作法。

但除了梅鐸之外，Google也同時與《衛報》、澳洲公廣集團《ABC》、以及各大新聞供應財團達成了初步的付費合作協議；與此同時，Google也和法國100多家串聯抗議的新聞媒體聯盟達成付費協議。因此，結構性的實驗與調整，於Google方面確實有軟化的相對善意。

可Facebook的立場則完全不同，其對於「新聞付費機制」的強硬反彈，則是完全另一種思考邏輯。

Facebook認為，Goolge要對新聞內容「天經地義」，但不可與Facebook的社群機制混為一談——因為Google的主力平台是「搜尋引擎」，新聞內容沒有選擇是否要被搜尋、是否要在Google曝光的權力，所以Google要對新聞業者付費，也是合情合理；但Facebook的社群機制依靠的是使用者的「主動自由」，是使用者、或者是新聞供應商「自己要在FB傳新聞」，平台方面又沒有主動擷取內容，因此哪有該為新聞付費的責任與道理？

臉書官方強調，對於新聞產製者的支持與互惠，Facebook很有談判誠意與合作空間。但用政府立法來逼迫平台付費？強硬介入的手段，Facebook則不打算屈服，並多次警告：「最後因此受害的，只會是新聞頻道與使用者自己。」

臉書官方強調，對於新聞產製者的支持與互惠，Facebook很有談判誠意與合作空間...
臉書官方強調，對於新聞產製者的支持與互惠，Facebook很有談判誠意與合作空間。但用政府立法來逼迫平台付費？強硬介入的手段，Facebook則不打算屈服，並多次警告：「最後因此受害的，只會是新聞頻道與使用者自己。」 路透

Facebook對澳洲的「新聞鎖國」，除了恫嚇爭議立法外，也同樣有殺雞儆猴、警告其他國家與市場的意味。但其過度強硬的高姿態出手，反而更坐實了「社群巨怪壟斷資訊」的輿論警覺與憤怒，反倒讓Facebook官方作為「反派角色」的形象更為鮮明。

「Facebook對澳洲的新聞禁令，是荒謬離譜而錯誤的！」面對混亂的封鎖結果，憤怒的澳州政府也透過財政部長公開表態：

「今天發生的事，不僅向全澳洲人民證明：這些社群巨怪操控市場的壟斷影響力，有多麼過份駭人...我國政府，將徹底堅持對於《新聞內容議價法》的關鍵原則與目的。」

但根據《金融時報》與澳洲《ABC》的說法，澳洲內閣已在FB頒布禁澳令的第一時間內，透過管道與FB的老闆祖克伯（Ｍark Zuckerberg）直接溝通，目前雙方都打算盡速鋪陳下台階，在衝突不可收拾之前，試著讓Facebook結束這短暫的恫嚇之舉。

根據《金融時報》與澳洲《ABC》的說法，澳洲內閣已在FB頒布禁澳令的第一時間內，...
根據《金融時報》與澳洲《ABC》的說法，澳洲內閣已在FB頒布禁澳令的第一時間內，透過管道與FB的老闆祖克伯直接溝通，目前雙方都打算盡速鋪陳下台階，在衝突不可收拾之前，試著讓Facebook結束這短暫的恫嚇之舉。Getty Images

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