川普卸任首受訪 批共和黨「支持不夠」 重申大選獲勝

前總統川普17日在他卸任以來首度接受媒體訪問時，重申他「在選舉中大勝」的虛假主張，並再次批判共和黨許多人沒有為他賣力拚搏。。(Getty Images)

前總統川普 17日在他卸任以來首度接受媒體訪問時，重申他「在選舉中大勝」的虛假主張，並再次批判共和黨 許多人沒有為他賣力拚搏。

「我認為我們大勝。」川普向福斯新聞(Fox News)主播赫默(Bill Hemmer)說，「如果同樣的事發生在民主黨的話，到處都會有騷亂。我們卻沒有得到共和黨特定階層的相同支持。」

川普17日是為電台名嘴林堡(Rush Limbaugh)肺癌去世一事主動致電福斯受訪，赫默並未提及與林堡無關的問題，但但川普卻趁機重申自己大選獲勝的虛假主張。

「順道一提，林堡認為我們贏了，我也認為我們贏了。我認為我們大贏。」川普還說，他「對選民名單很失望」，「我認為已經發生的事情很丟臉，在選舉之夜，我們就像是第三世界國家。」

川普還辯稱，「很多人有這種感覺」，對他輸掉選舉一事感到「憤怒」的情況很普遍。

川普說：「許多人大怒，你不知道這個國家有多生氣。」

川普沒有指出是哪些共和黨人沒有給他足夠支持，赫默也沒有試圖打斷或糾正川普的虛假主張，但川普的矛頭顯然是指向參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)。

麥康諾16日投書華爾街日報指出，憲法雖不准彈劾離職總統，但川普必須為1月6日國會暴亂負道德責任；川普當天特別自海湖莊園(Mar-a-Lago)發表長篇聲明大罵麥康諾「陰沉乖戾、笑都不笑的政壇庸人，參院共和黨還跟他待在一塊兒，休想再贏。」

知情人士表示，當麥康諾看到川普發此聲明強烈反擊，只是大笑以對。「你可能不會再聽到他(麥康諾)說出川普的名字了。」一位消息人士說，「他會繼續前進。」消息人士指出，儘管川普對麥康諾猛攻，而且內容充斥虛假說法、胡亂開炮，但麥康諾這位共和黨領袖並不打算回應。

有線電視新聞網(CNN)指出，麥康諾的反應凸顯出他打算如何應對後川普時代：專注於贏得參院多數席位，同時不計一切地忽視川普。

不過，川普是否會容許自己被麥康諾忽略，則是另一個問題；川普已在聲明中誓言，共和黨初選時他會支持那些在參院擁護他世界觀的候選人，而他的支持名單，很可能會與麥康諾的首選候選人相左。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點