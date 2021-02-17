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麥卡錫率議員致函拜登 促規定「孔子學院活動透明化」

中央社／華盛頓17日專電
美國眾院共和黨領袖麥卡錫17日率領多位議員致函總統拜登，呼籲他重新提出要求孔子學院在美活動透明化的規定。（圖取自facebook.com/CIUSCenter）
美國眾院共和黨領袖麥卡錫17日率領多位議員致函總統拜登，呼籲他重新提出要求孔子學院在美活動透明化的規定。（圖取自facebook.com/CIUSCenter）

美國眾院共和黨領袖麥卡錫今天率領多位議員致函總統拜登，呼籲他重新提出要求孔子學院在美活動透明化的規定。他們表示，孔子學院對美國教育界造成威脅，政府須拿出作為。

根據美國媒體Axios報導，前總統川普（Donald Trump）卸任前推動新規，要求全美有資格成立外國交流計畫的大專院校與幼兒園到12年級（K-12）之各級學校，揭露任何與孔子學院或孔子教室制定的合約、夥伴計畫或財務往來。

不過，由於未在川普卸任前完成審核程序，新規在拜登（Joe Biden）上任後遭到撤銷。根據美國政府慣例，新政府上台後會凍結、撤銷前朝所有尚未生效的規定。

麥卡錫（Kevin McCarthy）今天連同眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院教育委員會共和黨首席議員福克斯（Virginia Foxx），及眾院國安委員會共和黨首席議員卡特科（John Katko），致函呼籲拜登重新提出要求孔子學院在美活動透明化的規定。

議員在信函中表示，因應中共所帶來的世代威脅，深切關乎美國國安。他們引述拜登近日所指「我們若不採取行動，他們（中國）就會吃定我們（eat our lunch）」，也提及拜登10日與中共總書記習近平首次通話，特別強調會捍衛美國人民的生活方式。

議員指出，中共對維吾爾族及其他少數民族進行種族清洗，顯示他們有多藐視人命價值和人類與生俱來的權利。在中國帶來的諸多威脅中，利用美國學術系統竊取敏感研究資訊與技術、限制言論自由及對美國學生進行大外宣，特別值得關切。

議員表示，孔子學院是中國對美國學術界造成威脅的一環。表面上孔子學院存在校園的目的是推廣文化、語言計畫，但實際上他們恐危害學術自由，也可能替中共進行言論審查，且導致相關合約可能受到中共法規規範，或造成學校行政人員利益衝突等。

議員說，2009年時任中共前政治局常委李長春曾說，孔子學院是中共海外宣傳機制的重要組成部分，「但令人失望的是，孔子學院目前仍至少在60所美國大專院校內營運，全美國高中也約設有500間孔子教室」。

關閉全美孔子學院是川普政府一大目標。國務院去年8月將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」（Confucius Institute U.S. Center）列為「外國代表機構」（foreign missions），要求他們依規提供僱員名單與人事變動、註冊現有房產，購買或租賃新房產前則須事先獲得批准，以增加孔子學院在美活動透明度。

根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，2017年4月時全美有107間孔子學院，截至今年2月17日僅剩55間。

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