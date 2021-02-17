美重返WHO 布林肯：本月將支付2億美元分攤費

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)17日透過視訊在聯合國安全理事會發表演說，呼籲各國合作應對疫情挑戰，包括新冠與在西非復發的伊波拉。美聯社

國務卿布林肯 (Antony Blinken)17日透過視訊在聯合國安全理事會發表演說，呼籲各國合作應對疫情 挑戰，包括新冠與在西非復發的伊波拉；美國在拜登上任後立即宣布重新加入世界衛生組織(WHO )，布林肯說，月底之前將對WHO支付超過2億美元的分攤費。

聯合國安全理事會17日上午的活動，邀請各國代表就在新冠疫情下如何維護國際和平與安全，布林肯透過視訊發表約9分鐘演說。

不滿WHO配合中國處理新冠疫情，美國前總統川普去年7月致函聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)，宣布美國正式退出WHO。

美國總統拜登上任後首日就簽署行政命令，重新加入WHO。

布林肯表示，將在WHO體系下與各國合作應對新冠肺炎，也提到剛果復發伊波拉疫情的挑戰。

布林肯說，本月底之前將會對WHO支付超過2億美元的分攤費，用以對抗疫情大流行；美國重返WHO，也加入新冠疫苗全球取得機制(COVAX)。

布林肯表示，多邊主義的聯合國機構與WHO至關重要，不只能有效應對新冠肺炎，還能建立更強勁的全球公衛能量與安全。

布林肯說，在應對新冠疫情大流行之際，各國還必須就維護人權承擔責任，不允許任何國家以新冠肺炎為由，侵犯人權或基本自由；並呼籲各國打擊有關疫苗的假訊息。

布林肯說，未來幾年仍可能爆發新冠肺炎疫情，正在進行疫情起源調查，必須獨立，基於科學事實且不受干擾，更了解疫情事實以應戰下一波大流行；所有國家地區必須參與，在任何疫情爆發之初第一時間提供所有資訊。