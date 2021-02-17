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挑戰「無害通過」限制 美軍驅逐艦航經南海

記者張文馨／華盛頓報導
美國海軍神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）當地時間17日航行南海。（圖：第七艦隊提供）
美國海軍神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）當地時間17日航行南海。（圖：第七艦隊提供）

美國海軍第七艦隊美東時間16日晚間發布新聞稿表示，美國海軍神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）當地時間17日航行南海，藉由挑戰中國大陸、越南台灣對於「無害通過」的限制，來捍衛國際法中承認的海上航行自由權。

第七艦隊表示，在南海非法和廣泛的海事請求已對航行和飛行的海洋自由造成威脅，也威脅到自由貿易和不受阻礙的商業活動，以及南海沿岸國家的經濟機會自由。

第七艦隊表示，無論主張者是誰，美國都會對全世界範圍內過度的海事主張提出質疑，1982年的海洋法公約已提供所有國家某些權利和自由，及合理使用海洋的權利。這對全球安全、穩定和繁榮至關重要。

第七艦隊表示，美國堅持航行自由是原則，只要有國家持續主張超過國際法授權範圍的權利，美國將繼續捍衛所有人的海洋權利與自由，國際社會中的任何人都不應脅迫他人放棄權利與自由。

第七艦隊表示，中國大陸、台灣、越南、馬來西亞、汶萊和菲律賓，都聲稱對部分或全部的南沙群島擁有主權，中國大陸、台灣與越南稱軍艦通過其領海前，要先獲得許可；根據國際法，所有國家的船舶和軍艦都享有無害通過領海的權利，不允許單方面強加要求，因此美國對此提出質疑，透過實際行動，美國證明其無害通過不受限制。

第七艦隊表示，一個世紀以來，美軍每天都在南海作戰，與理念相近的盟友和夥伴密切合作，共同承擔維護自由開放的國際秩序，促進安全與繁榮，美軍的所有行動均依照國際法進行，美國也將在國際法允許範圍內執行飛行或航行，無論當地是否存在過度的海事主張，也無論當下情況如何。

美國 台灣 越南

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