周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨將有另一波冰雪降臨，德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州及路易西安納州都將出現更多冰雪。美國東北部、大西洋沿海地區中部則在周四下午至晚間，恐將面臨更多冰雪及豪雨。圖為16日上午的芝加哥。(美聯社)

就在美國 南部遭逢罕見的暴雪侵襲之後，最新氣象預報顯示，伴隨著低溫的另一波冰雪，周三清晨即將降臨，德州、奧克拉荷馬州 、阿肯色州及路易西安納州都將出現更多冰雪。美國東北部、大西洋沿海地區中部則在周四下午至晚間，恐將面臨更多冰雪及豪雨。

沃爾瑪(Walmart)及旗下山姆俱樂部(Sam's Club)表示，分布於全美25州、共計約650家分店因天候惡劣，已經暫時關閉。

根據氣象預測，美國南部從德州達拉斯到路易西安納州薛瑞維波爾特(Shreveport)，以及北卡羅來納州 到維吉尼亞州，都將有凍雨(freezing rain)及霙(sleet，又稱雨夾雪或雨淞)。

根據統計，目前在除了阿拉斯加州、夏威夷州之外的美國本土48州，16日約有70.4%面積覆蓋在雪、冰之下，處於刺骨酷寒狀態。

美國南部本周稍早突然下大雪，道路交通嚴重打結，包括德州在內疫苗施打站臨時關閉，創下破紀錄的低溫紀錄。達拉斯16日溫度只有華氏負1度，是當地1989年以來的最冷紀錄。

奧克拉荷馬市(Oklahoma City)氣溫降至華氏負14度，打破1899年以來最低溫紀錄。奧克拉荷馬州羅頓(Lawton)16日溫度也驟降至華氏負12度，刷新當地有史以來溫度最低紀錄。

就在積雪未退之際，氣象報告則發布第二波冰雪17日早晨即將到來。德州北部、奧克拉荷馬州及阿肯色州估計將有3吋至6吋降雪。

另一方面，15日深夜以來，佛羅里達州、喬治亞州及北卡羅來納州都出現龍捲風。北卡羅來納州州長庫柏(Roy Cooper)指出，州內至少三人因龍捲風喪生。