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美聯社解析陰謀論 劍指中國帶頭散布疫源假消息

中央社／布魯塞爾15日電
美聯社報導指中國政府把有關美國製造病毒的謠言拿來當作武器。圖為香港民眾2020年2月7日參加中國「吹哨醫師」李文亮的紀念會。（美聯社資料照片）
美聯社報導指中國政府把有關美國製造病毒的謠言拿來當作武器。圖為香港民眾2020年2月7日參加中國「吹哨醫師」李文亮的紀念會。（美聯社資料照片）

美聯社報導，從中國美國到俄羅斯和伊朗，政治領袖和相關媒體實際上成了疫情陰謀論的「超級傳播者」，但帶頭散布有關疫情源頭的外來假消息者是中國，而非俄羅斯。

報導說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例消息一出，幾乎就開始有謠言流傳。中國2019年12月31日首度通報武漢發現不明原因的肺炎病例，當天中國社群媒體圈就浮現謠言，指稱病毒是外敵釋出的生物武器，當時有微博用戶寫說「小心美國」。

美聯社與華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）費時9個月，合作調查由國家發起的假消息脈絡，結果顯示，中國政府把有關美國製造病毒的謠言拿來當作武器，從網路黑暗角落散布到世界各地數以百萬計民眾眼前。

這項分析是根據推特（Twitter）、臉書（Facebook）、俄羅斯的VK、微博、WeChat、YouTube、Telegram等社群平台上數以百萬計的貼文。

中國官員曾回應極右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）、福斯新聞（Fox News）、美國前總統川普和共和黨高層助長下的強力論述，即稱病毒是中國製造。

中國外交部認為，北京利用西方社群媒體擴大宣傳，目的是主張以和為貴並提供事實，同時保護自身免受敵對勢力企圖將疫情政治化的影響。

中國外交部在致美聯社的聲明中說，「各方都應堅定拒絕散播假消息」，並稱「面臨虛構的指控時，闡述事實以戳破謊言及闢謠是正當合理的行為」。

掌控有關疫情源頭的論述之戰，已在對抗疫情過程中產生全球性影響。

多項調查顯示，到了去年3月，也就是中國通報有COVID-19病例後才過3個月，認為病毒是實驗室產物且可能是生物武器的謠言就滿天飛。例如皮尤研究中心（Pew Research Center）民調發現，1/3美國人相信新型冠狀病毒是在實驗室創造出來；1/4認為病毒經過刻意設計。

在伊朗，領導層以生物武器陰謀論為由，拒絕外國醫療援助。世界各地的反封鎖和反口罩團體稱COVID-19 是騙局、是武器，使得公共衛生單位遏阻疫情蔓延的行動更加複雜。

美聯社還指出，早在中國開始公然散布假消息前，俄羅斯官媒就曾在去年1月猛推美國將病毒設計為武器的理論。中國接受公開的假消息，並憑藉俄羅斯的假消息策略和架構，模仿俄方長久以來在西方建立的宣傳網路來植入及散播這些論點。

到了4月，俄羅斯和伊朗的染疫病故人數激增，關切焦點轉移，繼而大幅停止在公開訊息中宣傳生物武器陰謀論；而中國並未收手。

中國當時面臨美國和澳洲等西方國家究責、調查疫源的聲浪。中國後來暫停部分澳洲牛肉進口、對澳洲葡萄酒和大麥等產品祭出關稅措施，外界普遍認為是在報復，但中國否認。

中國官員和官媒繼續宣揚「美國製」COVID-19陰謀論。報導文末還提到，疫情假消息對中國外交部有好處，在中國，外交部發言人趙立堅等官員累積愈來愈多粉絲，推特帳號的跟隨者也暴增。趙立堅推特帳號現在約有88萬個跟隨者。

這群跟隨者有多少是真用戶、多少是假帳號，引發疑慮，中國外交部則稱這是毫無根據的揣測性說法。

中國外交部告訴美聯社：「傳播有關疫情的假消息確實等於傳播『政治病毒』。假消息是人類的共同敵人，而中國一直都反對創造及傳播假消息。」

中國 美國 疫情

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