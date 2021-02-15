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美質疑赴中溯源調查結論 譚德塞指非世衛主責

中央社布魯塞爾15日專電
國際專家組赴中國疫源研究後，美國政府發聲質疑達成結論過程，對此世衛秘書長譚德塞(圖)今天表示，這是專家們獨立的研究，強調「不是世衛的調查，世衛僅居中協調」。美聯社
國際專家組赴中國疫源研究後，美國政府發聲質疑達成結論過程，對此世衛秘書長譚德塞(圖)今天表示，這是專家們獨立的研究，強調「不是世衛的調查，世衛僅居中協調」。美聯社

國際專家組赴中國疫源研究後，美國政府發聲質疑達成結論過程，對此世衛秘書長譚德塞今天表示，這是專家們獨立的研究，強調「不是世衛的調查，世衛僅居中協調」。

赴中國調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源的國際專家小組2月9日在武漢召開記者會，針對病毒的起源、海鮮市場傳播、蝙蝠作用以及武漢病毒研究所「洩漏病毒」等問題發表調查初步結果，掀起爭議。

對此譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在世衛（WHO）線上記者會表示，無論未來總結調查報告會有什麼結論，這些都是專家們獨立的研究。

譚德塞說明，國際專家組中只有2人來自世衛，其它10位專家來自不同國家的10個機構。世衛不會指導他們該怎麼做，是由專家們提供獨立報告。

他說，多次聽到有人說這是世衛的研究及調查，但「並非如此」，強調這不是世衛的調查，而是一項獨立進行的研究，世衛僅居中協調。

不過，世衛近期多次主動為國際專家組對外發聲，譚德塞今年一月初針對有部份專家已搭機前往中國途中，卻仍未獲中國簽證，表示非常失望，說他自己正持續與中國官員聯繫，明確向中國表明這項任務是世衛和國際專家團隊的優先工作。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2月13日對國際專家調查初步結果公布方式深表關切，也質疑世衛達成結論過程。他強調，調查結果應獨立且不受中國干預或變造。

蘇利文說：「這份（調查）報告應具獨立性，專家結論也不得受到中國政府干預或變造。」

國際專家小組2月9日在武漢記者會上公布初步調查結果，包括華南海鮮市場只是其中一個疫情爆發點，並非唯一；此外並無證據證明在2019年12月前，病毒存在武漢。

當天出席記者會的世衛專家小組領導人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）表示，從武漢病毒實驗室洩漏的可能性非常低，直接表明因此不會從有關方向再研究，另指食品冷鏈是病毒可能傳染途徑之一，值得進一步調查。

由於中國長期強調病毒從武漢實驗室外洩是陰謀論，更指中國多處出現從冷鏈食品外包裝檢測出病毒的報告，使得專家組的措詞被質疑是否傾向中國大外宣。

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