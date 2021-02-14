共和黨抓彈劾川普叛徒 7參議員被貼「紅皮藍骨」標籤

共和黨參議員卡西迪。（美聯社）

前總統川普 躲過二度彈劾後，共和黨 13日先後譴責倒戈支持彈劾的七名共和黨參議員 ，其中北卡羅來納州的柏爾(Richard Burr)面臨來勢洶洶的挑戰者，下屆參議員選舉將角逐參議員的北卡前眾議員沃克(Mark Walker)推文表示，「北卡需要真正的保守派守護者。」

川普遭控煽動叛亂遭國會彈劾，參院連日審理，13日投票結果以57票贊成彈劾、43票反對，未達到所需的三分之二至少67人同意的票數，裁定無罪。

七名倒戈的共和黨參議員分別是，阿拉斯加州的麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)、北卡的柏爾、路易斯安納州的卡西迪(Bill Cassidy)、緬因州蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)、猶他州羅穆尼(Mitt Romney)、內布拉斯加州的賽瑟(Ben Sasse)及賓州圖米(Patrick Toomey)

卡西迪說：「我們的憲法與國家，比任何一個人都還重要，我投票支持彈劾川普，因為他有罪。」

不過，卡西迪很快招致家鄉州的共和黨官員撻伐。

路州共和黨13日匿名投票，通過譴責卡西迪，並推文聲明：「我們以強烈的詞彙譴責卡西迪投票支持對川普定罪，很遺憾地，清醒的腦袋占上風，川普獲判無罪。」

除了卡西迪之外，另外六名倒戈的共和黨參議員被貼上「RINO」(Republican In Name Only，意指名義上的共和黨人)叛徒的標籤，紅(共和黨)皮藍(民主黨)骨，慘烈地遭受川普支持者痛罵。

保守派新聞評論員、忠堅川普支持者布列特‧蓋布里耶(Brigitte Gabriel)推文痛斥羅穆尼和穆考斯基，甚至要求羅穆尼退黨。

其他人則痛罵羅穆尼是「披著共和黨皮的民主黨人」、「既不忠誠也不誠懇」、「叛徒」等。

柯林斯也難倖免，挨批「崇拜惡魔者的叛徒」(Satanist traitor)，應當下台。

柏爾也好不到哪裡去，北卡共和黨主席華特利(Michael Whatley)說：「我們送柏爾進參院擁護憲法，但他宣稱今日投票審理的案子違憲，令人震驚且失望。」

柏爾發表聲明表示，川普應當為國會暴動負責，且眾院提出的證據極具說服力。

沃克將在2022年挑戰柏爾的席位，他推文寫道：「投錯了，柏爾參議員；我將在下屆參院選舉搶奪參議員一職，北卡需要真正的保守派守護者。」