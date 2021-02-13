川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲知無罪後，發表聲明批評民主黨人「摧毀法治」、將正義轉變為政治復仇的工具。（路透）

國會參院13日就川普 總統被控煽動群眾攻擊國會彈劾 案投票，57票認定有罪：43票認定無罪，以未達到三分之二的票數，宣判川普無罪；需達67票才能定罪，其中共和黨 參議員7人投票贊成有罪，這是美國歷史上支持彈劾同黨派總統的聯邦參議員人數最多的一次。

川普：民主黨人「摧毀法治」

共和黨參議院領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，讓川普脫罪不等於寬恕國會暴亂，川普「無疑」在此事上具有「實際和道義上的責任」，他不彈劾川普是因「他已不是總統」；川普隨後也發表聲明批評民主黨人「摧毀法治」、將正義轉變為政治復仇的工具。

7共和黨人挺彈劾 創歷史紀錄

聯邦參院13日進行前總統川普彈劾案的第五日審理，七名共和黨參議員與全體民主黨參議員投票支持彈劾川普，最終票數為57票支持、43票反對，民主黨沒有獲得彈劾川普的足夠票數(67票)，但與被彈劾總統同黨派且支持彈劾的參議員數量創歷史紀錄。

七名認為川普有罪的共和黨參議員為柏爾(Richard Burr)、卡西迪(Bill Cassidy)、柯林斯(Susan Collins)、穆考斯基(Lisa Murkowski)、羅穆尼(Mitt Romney)、賽瑟(Ben Sasse)、圖米(Pat Toomey)。

川普：壓制不同聲音 是件可悲的事

川普在參院表決後立即發表聲明稱，在當今時代，一個政黨「摧毀法治、詆毀執法部門、為暴民歡呼、為暴亂份子辯護，將正義轉變為政治復仇的工具」，壓制持有不同意見的觀點和聲音，是一件可悲的事，他表示「將永遠捍衛法治，與執法英雄站在一邊，捍衛美國民眾和平、光榮辯論的權利」，並會放下惡意與仇恨；川普也在聲明中感謝他的律師團隊，以及「所有捍衛憲法的國會參、眾議員」。

麥康諾：反對彈劾的原因是「他已不是總統」

反對彈劾川普的共和黨參議院領袖麥康諾在表決後的陳詞中說，川普「無疑」對1月6日的國會暴亂負有「實際和道義上的責任」，攻占國會大廈的民眾認為他們在按總統的意願和指示行事，攻占國會是美國「恥辱」(disgrace)，川普當時也沒有盡到自己的職分去解決此事。

麥康諾表示，他反對彈劾川普的原因是「他已不是總統」，「憲法已經指名被彈劾對象為總統、副總統和其他民選官員(civil officer)，但我們沒有權力去彈劾、定罪一位曾為官員而現在僅是一位普通民眾的人。」不過他也表示，參院讓川普脫罪並不等於寬恕1月6日的暴亂事件，「我們把憲法責任放在首位。」

麥康諾說，現在選舉的大勢已定(settled, over)，但關於大選仍有很多「荒謬的言論」，甚至有很多「更瘋狂(wilder)或不切實際(unfounded)的言論」出現，一個自由國家的領導人不能花數周大發雷霆，稱有人在大選中舞弊。

不過麥康諾仍表示要捍衛川普(在此事上)訴諸法律的權利，他也將為川普辯護的律師團隊形容為「抵抗批評的人盾(human shield)」。

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