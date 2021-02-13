彈劾第五日 麥康諾將否決川普罪行 參院表決傳喚證人

前總統川普的彈劾案13日進入最後一天。共和黨參議院領袖麥康諾(Mitch McConnell)將投票否決川普的罪名。(美聯社)

前總統川普 的彈劾案13日進入最後一天，國會參院將表決川普是否有罪，消息人士13日透露，共和黨 參議院領袖麥康諾(Mitch McConnell)將投票否決川普的罪名；在民主黨 人的要求下，聯邦參議員們13日也票決通過要傳喚更多證人，意味著彈劾審理將再延長，川普律師團隊則要求至少300份口供證詞(deposition)，以徹查國會暴亂當天的情況，包括聯邦眾院議長波洛西和副總統賀錦麗的口供。

根據美聯社報導，兩名知情人士13日表示，麥康諾在一封致共和黨人的信中表明自己將投票否決川普的罪名，因他認為參院對此案沒有管轄權；麥康諾的態度或將影響多數共和黨人的決定，若民主黨要推動彈劾案在參院通過，必須有至少17名共和黨參議員支持，且50名民主黨人也不得有任何人跑票，難度很高。

民主黨參議員對麥康諾的決定非常「失望」，賓州的聯邦參議員卡西(Bob Casey)表示，「很遺憾，共和黨人不想讓前總統為所做的事負責，但這也並不讓人意外」，雖然參議員們已投票決定要傳喚更多證人，但卡西表示，現有證據已充足有力，「證人恐怕也無法改變共和黨人的態度。」

聯邦參院原計畫兩造結辯後，13日下午表決川普是否有罪，領導眾議院彈劾監察人團的民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)13日上午審理開始後不久，就要求傳喚華盛頓州眾議員布特勒(Jaime Herrera Beutler)出席作證，川普曾在國會暴亂前與眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)通話，談論內容有關大選結果，而布特勒是公開此對話的第一人。

參議員們最終以55比45票通過決定傳喚證人，這也意味著彈劾審理將繼續延長。

川普律師團對參院傳喚證人的決定也感到驚訝，消息人士指，川普律師團原已計畫下周一離開華府，此外，雖然他們有擬定的證人名單，但尚未做出最終決定。

面對民主黨人傳喚證人的要求，川普律師團也不甘示弱，表示他們已備好一份至少涉及300人的口供證詞名單，以徹查1月6日國會暴亂的細節，其中包括聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和副總統賀錦麗(Kamala Harris)，川普辯護律師范德文(Michael van der Veen)表示，「我不會只要一份口供，出於公平和對審理過程的尊重，(你們)不要限制我的查明事實的能力。」