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前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

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前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

記者顏伶如／綜合報導
美國駐聯合國前任大使妮姬‧海理。(美聯社)
美國駐聯合國前任大使妮姬‧海理。(美聯社)

曾是前總統川普重要盟友的美國駐聯合國前任大使妮姬‧海理(Nikki Haley)，接受12日出刊的Politico新聞網站雜誌專訪時，譴責川普鼓動群眾參加國會暴動。她說：「我們必須承認，他讓我們失望了。他帶著我們踏上一條不該走的道路，我們其實不該追隨他，也不該聽他的。我們絕對不能重蹈覆轍。」

海理預測，川普並不會再參選聯邦公職，川普將來在共和黨裡也不會有發展。她說：「未來的展望裡不會有他。我不覺得他有辦法。他已經墮落得很深了。」

海理被視為積極角逐在2024年代表共和黨參加總統大選的黨內要角之一。美國有線電視新聞網(CNN)分析，海理向來審慎拿捏分寸，在與川普保持盟友關係的同時，懂得與川普適度保持距離，以便同時吸引挺川派共和黨員以及反川溫和派。

2018年，海理卸下聯合國大使職務時，離開川普政府團隊之際並沒跟川普撕破臉。相較之下，多位曾在川普政府任職的前任官員，下台時則一個個與川普反目，公開決裂。

在接受Politico專訪中，海理針對川普在1月6日對待前副總統潘斯的方式表達憤慨。她說，自從那天過後，就再也不曾與川普談過話。川普1月6日在推特發文，抨擊潘斯沒能幫忙推翻選舉人團投票結果。根據現場影片，衝進國會山莊的暴徒當中，不少人則高喊著要處決潘斯。

雖然對川普提出嚴詞批評，但海理表示，「彈劾是在浪費時間」。遭控煽動判亂而二度遭到國會彈劾的川普，彈劾案如果要成立，需要三分之二參議員贊成，然而，絕大多數共和黨籍聯邦參議員均已表態，將為川普脫罪投下一票。

被問到如何彈劾未能通過，應該改以何種方式對川普究責，海理則說：「我想，他將發現，自己變得越來越孤立。」她也說，川普旗下事業目前正遭受衝擊，原本擁有的政治生存力(political viability)已經流失，「就連社群媒體都不能用了，那對他而言可是無比重要的」。

她說，川普已經失去了「真正可以支持他繼續往前邁進的東西」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 共和黨 彈劾

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