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肺部浸潤血氧超低 川普去年確診遠比報導嚴重

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
美國前總統川普。Getty Images
美國前總統川普。Getty Images

美國前總統川普去確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），病況遠比當時公開的要糟。根據多名消息人士透露，川普血氧濃度一度極低，肺部也出現COVID-19引發肺炎的相關病症。

「紐約時報」引述兩名熟悉川普當時病情的消息來源披露，川普被送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）前，情況令人憂心到官員認為恐需替川普接上呼吸器。

熟悉內情的消息人員說，川普當時有肺部浸潤情形；唯有肺部發炎，有積水、細菌存在，才會引發肺浸潤。這些情形再加上出現其他病徵，都是COVID-19高度跡象。

知情人士說，川普血氧濃度一度掉到80多，光這一點就足以讓人極度擔憂，因為血氧濃度低到90出頭就算是重症。

知情人士透露，川普當時百般不願離開白宮轉往華特里德國家軍事醫學中心就醫，直到幕僚警告，他可以選擇自己走著去，或冒風險等病情惡化由美國特勤局（U.S. Secret Service）抬去，川普這才讓步。

去年10月1日川普確診染疫，隔天病情惡化入住華特里德國家軍事醫學中心。而他9月29日出席總統辯論時是否已罹病，目前還不清楚。

川普醫師康利（Sean P. Conley）當時一再淡化病情，只說總統有接受X光和電腦斷層掃描，但未說總統是否有肺炎現象或肺部組織是否受損，只說一切發現都在預料中，無任何重大臨床隱憂之處。

康利當時告訴媒體，總統血氧濃度掉到93%，但從未下滑至80%出頭，直到紐時記者追問，康利才承認川普在白宮時已呼吸困難，住院前曾兩度接受供氧。

川普住院前已先在白宮接受美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals Inc）研發、當時還不普遍的抗體療法。川普住院後，開始接受類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療，這類治療通常被建議用來治療COVID-19重症患者，而這類患者通常需要機械呼吸器或輔助供氧。

川普去年10月2日出現呼吸困難和發燒現象，這些先前媒體已披露，但最新曝光的細節顯示，無論是他的病症也好，還是白宮內部想盡辦法取得未經證明藥物來抵抗病毒，都已進一步揭開川普總統任期之中最驚險的一段秘辛。

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