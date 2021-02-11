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國務院談拜習通話 符合美利益與中接觸 譴責北京禁BBC

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登（左）於2011年8月副總統任內時到訪北京，受到時任大陸國家副主席習近平（右）的接待。(新華社資料照)
美國總統拜登（左）於2011年8月副總統任內時到訪北京，受到時任大陸國家副主席習近平（右）的接待。(新華社資料照)

美國總統拜登10日晚間與中國國家主席習近平通話，國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日在例行記者會上對拜、習通話表示，白宮的說明關注北京種種行為，有助了解美國對北京的態度，從拜登以降均會在符合美國利益的狀況下，與中國接觸。

被問到是否會有持續性對話，普萊斯表示，目前還在與中國交往的初期階段，美國會持與歐洲、印太地區盟友溝通合作，確保協調彼此對北京的態度。

有關中華民國駐美代表蕭美琴10日與國務院主管東亞暨太平洋地區事務的代理助卿金星（Sung Kim）會面，普萊斯被問到此事，重申鑑於台灣是領先的民主國家，也是重要的經濟和安全夥伴，美國致力於加深與台灣的聯繫。

普萊斯說，「我們沒有與駐美台北經文處(TECRO)代表會面的進一步說明。」

普萊斯表示，與中國在氣候變遷與防止核武器擴散，符合廣泛戰略利益，不排除未來存在戰術合作，但他並未舉例說明何謂戰術合作。

另外，普萊斯在回應媒體提問時，譴責北京禁止英國廣播公司（BBC）的世界新聞頻道（BBC World News）在中國境內播放。

前總統川普卸任前簽署行政命令，要求各級學校和教育文化機構，與中國孔子學院的關係必須透明化；不過，有媒體日前報導，這項政策已被拜登撤銷。

「這是錯誤報導。」普萊斯說，事實是直到上月20日政權輪替當天，這紙命令草案都還在預算管理局的跨部門檢視階段，從未完成審查，川普從未將此提交到聯邦公報。

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