「染疫比接種更安全」甘迺迪家族成員亂談新冠被踢出IG

社群媒體Instagram 10日宣布關閉小羅伯特甘迺迪的帳號，甘迺迪是疫苗懷疑論者，曾多次在Instagram分享新冠病毒的不實訊息。(美聯社)

臉書 旗下社群媒體Instagram 10日宣布關閉小羅伯特甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的帳號，甘迺迪是疫苗 懷疑論者，曾多次在Instagram分享新冠病毒的不實訊息，違反Instagram的疫情相關政策。

臉書在聲明中寫道：「我們移除這個帳號，因為此帳號不斷分享新冠病毒或疫苗的揭穿性言論。」

小羅伯特甘迺迪父親為前任美國司法部長羅伯特甘迺迪(Robert F. Kennedy)，也是前總統甘迺迪的姪子，是一名律師及環保主義者，他的帳號被移除時有80萬人追蹤。

甘迺迪近來錯把棒球球星漢克阿倫（Hank Aaron）的死亡原因與新冠疫苗做連結，又聲稱在接種疫苗的老年人當中有一波可疑的死亡事件。

2019年一項研究發現有兩個團體，包括甘迺迪的非營利組織「兒童健康防禦」(Children's Health Defense)，資助了超過一半的臉書廣告散播疫苗的不實訊息。

雖然甘迺迪表示只要疫苗安全，他就不反對，但他卻不斷支持疫苗與自閉症間不可信的關聯，並聲稱感染新冠肺炎比接種疫苗更安全。

臉書掃除疫苗不實訊息的手法越來越強硬，本周臉書表示將移除新冠病毒及疫苗相關的錯誤訊息，即使是付費的廣告訊息或用戶貼文也將一律移除。除了甘迺迪的Instagram帳號，臉書也已移除多個帳號及臉書專頁。

甘迺迪的臉書專頁目前尚未被移除，臉書表示不會自動關閉所有平台的帳戶，因為用戶可能會在不同平台發佈不同的內容，目前沒有計畫關閉甘迺迪的臉書專頁。

甘迺迪家族的其他成員曾站出來反對小羅伯特甘迺迪的反疫苗行為，包括其兄弟姊妹及姪女皆指出他散播「危險的不實訊息」，其中一位姪女凱瑞．甘迺迪．梅爾澤(Kerry Kennedy Meltzer)是一名醫生，她曾在「紐約時報 」投書反擊他的言論。