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蕭美琴會亞太助卿 國務院：致力深化與台灣關係

中央社華盛頓11日專電
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。美聯社
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。美聯社

駐美代表蕭美琴昨日與美國國務院亞太代理助卿會晤，是總統拜登上任來首次進到國務院。對此，國務院發言人今天表示，台灣是重要經濟、安全夥伴，美國致力深化與台灣關係。

蕭美琴昨日在美國國務院與代理亞太助卿金成（Sung Kim）會晤，兩人談論雙邊關注議題，國務院東亞暨太平洋事務局並在會後主動在推特（Twitter）公布兩人會面合照。

由於這是美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來，蕭美琴首次進到國務院大樓，外界普遍將此視為美台關係在新政府任內也會持續正面發展的跡象。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天被問到此事時表示，他沒有更多關於兩人會面的細節可公布，「但廣泛來說，有鑒於台灣是民主領頭羊，也是重要經濟、安全夥伴，我們致力深化與台灣的關係」。

此外，針對中國禁播英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News），普萊斯指出，中國是資訊管控最嚴格、最壓迫及訊息流通最不自由的地方。

普萊斯表示，中國在境內管制媒體平台不得自由運作，但北京領導人同一時間卻利用海外開放自由媒體環境傳播假訊息，此現象令人不安。

他說：「我們呼籲中國與其他對人民實施威權控制的國家，讓人們能夠無限制取得網路與媒體（資訊）。如同我們先前說過，這是一項重要權利，也是確保公民擁有充分資訊的關鍵。」

普萊斯今天也駁斥部分媒體報導，拜登撤銷前總統川普任內所下達要求美國各級學校揭露與孔子學院之間協議資訊的命令。

普萊斯表示，川普政府從未將該命令交給聯邦公報（Federal Register），因為白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）從未完成相關審查程序，而白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）依循前例，在拜登上任當天凍結先前所有尚未生效的規定。

普萊斯強調，拜登政府關切中共透過孔子學院的活動，並會將孔子學院納入美國對中國利用資訊戰與其他脅迫作為，削弱並干涉民主政體之整體回應。

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