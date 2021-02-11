我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美首波緬甸制裁名單 軍政府領導人代理總統上榜

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

美首波緬甸制裁名單 軍政府領導人代理總統上榜

中央社華盛頓11日專電
美國今天公布首波緬甸制裁名單，瞄準10名現任、前任軍官及3個軍方關聯實體，軍政府領導人敏昂萊、代理總統明穗(圖)皆名列其中。美聯社
美國今天公布首波緬甸制裁名單，瞄準10名現任、前任軍官及3個軍方關聯實體，軍政府領導人敏昂萊、代理總統明穗(圖)皆名列其中。美聯社

美國今天公布首波緬甸制裁名單，瞄準10名現任、前任軍官及3個軍方關聯實體，軍政府領導人敏昂萊、代理總統明穗皆名列其中。美國國務卿布林肯也再次敦促緬甸軍方放棄權力。

緬甸軍方1日對民選政府發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。美方隨即將事件定調為「軍事政變」，總統拜登（Joe Biden）10日也宣布將對緬甸實施一系列制裁行動。

美國財政部今天公布第一波制裁名單，其中6人為直接涉入軍事政變的緬甸「國防與安全委員會」（National Defense and Security Council）成員，4人為將成緬甸軍政府所成立「國家領導委員會」（State Administration Council）的成員。

名單包括武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）、敏昂萊副手索溫（Soe Win）、目前擔任代理總統的退役將領明穗（Myint Swe）、被任命擔任國防部長的上將米亞吞烏（Mya Htun Oo），及被任命擔任交通部長的上將丁昂山（Tin Aung San）等。

敏昂萊與索溫2019年就曾因涉及對緬甸洛興雅人的暴行，遭美國前總統川普政府制裁。

另外，美方也制裁由緬甸軍方或安全部隊持有、控制或相關聯的3個實體，包括「緬甸紅寶石企業」（Myanmar Ruby Enterprise）、「緬甸帝王翡翠公司」（Myanmar Imperial Jade Co）與「Cancri寶石與珠寶公司」（Cancri Gems and Jewellery Co）。

美國財政部表示，今天遭制裁人士與實體的所有資產與資產權益，以及直接、間接或與其他遭黑名單人士共同擁有50%以上的任何實體，凡是在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也發聲明表示，美國政府已經清楚表明，緬甸事件是場政變，美方不會袖手旁觀。他也再次敦促緬甸軍方，放棄權力且恢復民選政府，並釋放所有被以非正義方式拘禁的人士。

布林肯說，這場政變推翻緬甸人民去年11月大選所表達的意志。自2月1日以來，緬甸人民透過和平抗爭與公民不服從運動，展現他們對民主的承諾，「美國與他們站在一起」。

緬甸 美國 布林肯

上一則

彈劾案第3天 民主黨：若不判有罪 川普將煽動更多暴力

延伸閱讀

懷疑中國助軍政府封網路 緬甸民眾大使館前抗議

懷疑中國助軍政府封網路 緬甸民眾大使館前抗議
拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放

拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放
拜登上任後 美中高層首次通話 關切台海、緬甸政變

拜登上任後 美中高層首次通話 關切台海、緬甸政變
布林肯與英法德首度討論伊朗議題 同意加強關係

布林肯與英法德首度討論伊朗議題 同意加強關係

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

2021-02-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來