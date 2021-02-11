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彈劾案第3天 民主黨：若不判有罪 川普將煽動更多暴力

記者羅曉媛／華盛頓報導
監察人團領銜議員拉斯金(Jamie Raskin，圖)表示，國會暴亂早有預演，與原先極端團體進攻密西根州府大樓一脈相承，只是川普煽動暴力之慣行的最危險、最猛烈的一次。美聯社
監察人團領銜議員拉斯金(Jamie Raskin，圖)表示，國會暴亂早有預演，與原先極端團體進攻密西根州府大樓一脈相承，只是川普煽動暴力之慣行的最危險、最猛烈的一次。美聯社

前總統川普的彈劾案11日進入第三天，也是眾院彈劾監察人團(impeachment managers)呈現川普煽動暴亂證據的最後一天，他們引用最早可追溯至2015年的視頻資料，佐證川普多年來慣於煽動暴力，對所作所為毫無悔恨，若參院不判有罪，川普將煽動更多暴力。

監察人11日播放了許多早期視頻，其中既有川普縱容支持者對他人施暴的畫面，又有川普對白人至上主義極右團體引發流血事件的模糊表態；監察人團領銜議員拉斯金(Jamie Raskin)表示，國會暴亂早有預演，與原先極端團體進攻密西根州府大樓一脈相承，只是川普煽動暴力之慣行的最危險、最猛烈的一次。

他在總結發言時向作為陪審團角色的全體參議員發問：「有誰相信川普若得以重回白宮，不會為了實現自己的目的再度煽動暴力？你願意拿更多警察的生命去賭嗎？你願意拿自己和家人的生命去賭嗎？願意拿民主黨的未來去賭嗎？」

拉斯金說，川普宣稱自己的行為毫無問題，所以如果他重回公職，(暴亂)也將再現，「我們到時候只能怪自己」。

「我不害怕川普四年後再選，我害怕的是他再選後又輸，因為他可以再煽動暴亂。」華裔眾議員劉雲平(Ted Lieu)，引述前川普政府官員及共和黨譴責其煽動暴亂的原話和錄音，指川普不承認自己煽動了暴亂，對此也毫無悔意，而這顯示他未來還可能故技重施、再導致傷害。

劉雲平說，參院應用「表決川普有罪」發出明確信號，以防止類似攻擊再次上演，並震懾今後的美國總統，若不認同選舉結果，也不能像川普一樣。

與昨日觀看從未公布的驚險現場視頻相比，11日的議場緊張氛圍稍減，還有許多議員弓著背趴在桌上，略顯疲憊，另也有人匆匆記錄或閱讀文件；川普的盟友、共和黨參議員史考特(Rick Scott)桌上放著一張空白亞洲地圖，而他看起來像是在填圖。

川普的律師肖恩(David Schoen)同日也向福斯新聞表示，川普現在情緒很高(very upbeat)，但被指與暴亂掛勾，令他感到被冒犯。

12日將是川普辯護團的發言時間，他們可能在當天就結束辯護，參院最快可能在周六或周日最終表決，認定川普「煽動暴亂」的罪名成立需要67票，即需要17名共和黨投有罪；如果川普被認定有罪，參院將再就「是否禁止其競選公職」表決，只需簡單多數票(50票)即過關。

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