拜登總統(左)美東時間10日晚間與中國國家主席習近平(右)通話。圖為兩人於2013年在北京見面時合影。美聯社

拜登 總統美東時間10日晚間與中國 國家主席習近平通話,拜登11日表示,昨天這通電話講了2小時,相談甚歡,過去他在擔任副總統時,就與習近平長時間相處,拜登說,「我很了解他。」

對於這通電話內容,拜登並未更多透露,而是提起中國正在極力推動汽車製造。

前面複習兩人交情,拜登說,「但是你知道,若我們不動起來,他們將吃定我們」(We don't get moving, they're going to eat our lunch.);中國正在發展新的很重大的、很重大的鐵路計畫,且他們現已有可以一小時可以跑225英里的鐵路。

拜登說,中國投入數十億美元以及大量人力,全力發展汽車製造業;美國 也應該強化運輸投資。

拜登是在與參議員和運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)開會前,對媒體發表談話時做出以上表示。