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舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

記者李晗 / 舊金山報導
84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee遇襲事件，被附近的攝像頭拍下。（視頻截圖）
84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee遇襲事件，被附近的攝像頭拍下。（視頻截圖）

2021年1月末至2月初這兩周，舊金山頻頻發生惡性治安事件，已經造成多人死亡。其中有長者遭遇暴力襲擊、偷車嫌犯釀成連環車禍、公路上砸車搶劫、兒童遭到綁架等引起廣泛社會關注的案件。

1月28日，知名私家偵探帕拉迪諾（Jack Palladino）在舊金山中城一帶的自家門口遭遇搶劫襲擊，當時他拿著相機，成為犯罪目標。2月1日他傷重離世，終年76歲。目前警方已經逮捕嫌犯。因為帕拉迪諾曾經參與過多個歷史事件，因此他遇襲身亡的事情在主流社區中引起巨大迴響。

同樣是在1月28日，上午8時30分左右，84歲的泰國裔男性長者Vicha Ratanapakdee，在寧靜的舊金山Anza Vista社區遭到一名男子的暴力襲擊。 因為事件被附近的攝像機錄下，引起社交媒體和電視台的廣泛傳播。後來，Ratanapakdee同樣傷重不治死亡。警方也已經逮捕嫌犯。因為Ratanapakdee的亞裔長者身分，搭配近期美國持續發生的針對亞裔的暴力案件，此事件也同樣引起來自亞裔社區的巨大抗議聲浪。

2月2日在灣景區發生「三人槍擊」（Triple Shooting）案件，造成一人死亡，另外兩人送醫。

2月4日早間8時，在舊金山的Lake Merced附近發生連環車禍，八車相撞，一名途人死亡。後來警方逮捕一名涉及偷車駕駛的嫌犯Jerry Lyons，他在此前多次被捕，有多項犯罪歷史紀錄。事件中死亡的是26歲的非洲裔移民慕斯歐卡（Sheria Musyoka）。慕斯歐卡剛剛從常青藤名校達特茅斯（Dartmouth）學院畢業，和妻子兒子搬來舊金山準備開始新生活，誰料遭遇不幸。上述事件也和去年12月31日轟動舊金山全城的車禍案相似。當時一名偷車醉駕的嫌犯在新年除夕夜撞死了兩名途人。

同樣是2月4日，一名79歲的老人在舊金山的Lone Mountain被兩名嫌犯暴力毆打搶劫。案件因為被附近的攝像頭拍下而被流傳。

2月5日周五，舊金山SoMa的馬路上發生砸車搶劫，引起震驚。根據視頻顯示，當時行進中的車流，一輛黑色的車內走出來一名搶匪，直接在馬路上行進中的車流中，砸破另一輛車的後窗玻璃，搶走攝影器材。整個過程被後面的一輛特斯拉的攝像頭拍下。

2月6日晚間9時，華裔方紹宇（Jeffery Fang）在晚間送餐工作時，自己的車輛被搶走。當時車內坐著他的兩名小孩，分別是四歲和一歲的華裔兒童。全灣區隨後發出「兒童綁架警報」（Amber Alert）。四小時後，大約2月7日凌晨1時，兩名兒童在灣景區被找到，所幸沒有大礙。

84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee遇襲後身亡。（Gofund...
84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee遇襲後身亡。（Gofundme網頁）
舊金山馬路上，車流在行進中也發生了砸車搶劫案，引起震驚。（視頻截圖）
舊金山馬路上，車流在行進中也發生了砸車搶劫案，引起震驚。（視頻截圖）

舊金山 車禍 亞裔

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舊金山長者屢遭攻擊 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

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