舊金山長者屢遭攻擊 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

灣區攻擊長者事件不斷，已引起全美和國際的關注。（Getty Images）

灣區暴力攻擊長者事件層出不窮，包括造成一名84歲泰裔老翁死亡，引起居民的恐慌和憤怒，包括好萊塢明星在內的維權人士紛紛出面譴責，要求伸張正義。全國性媒體華盛頓郵報（Washington Post）10日也專文報導這個問題。

華盛頓郵報表示，自新冠疫情 爆發以來，美國愈來愈多亞裔 居民成為被針對的對象。前總統川普蓄意將新冠病毒稱為「中國病毒」，並將疫情歸咎於中國。

新任總統拜登就任後，最先簽署的行政命令之一，就是打擊因新冠疫情造成對亞太裔社區的仇外心理。提到最近針對亞裔的攻擊事件不斷增加，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）說：「我不清楚總統是否看過這些影片，但他十分關心歧視和攻擊亞裔社區的問題。」

這個問題在舊金山泰裔老翁拉塔納帕克迪（Vicha Ratanapakdee）遭非裔撞倒死亡的影片在網路上瘋傳後，才成為全美關注的議題，進而激起國際的憤怒。

曾獲諾貝爾和平獎提名的知名民權人士亞曼達‧阮（Amanda Nguyen）譴責美國反亞裔犯罪的增加，呼籲媒體擴大報導。包括吳彥祖、金大賢（Daniel Dae Kim）、陳靜（Gemma Chan）和派瑞斯希爾頓（Paris Hilton）等知名明星都轉傳了拉塔納帕克迪遭攻擊的影片。吳彥祖和金大賢另外還上傳屋崙一名91歲華裔老翁被猛烈推倒在地的影片，兩人更捐出2萬5000元懸賞捉拿嫌犯，嫌犯已經落網。

洛杉磯插畫家張敦翔（Jonathan Chang）創作了一張拉塔納帕克迪的圖像表達哀悼之意，這張圖像現在成為許多人的社群帳戶頭像，意在引起社會注意亞裔社區中激增的仇恨犯罪。

張敦翔說：「藝術可以以一種人們無法表達的方式傳達意念。他（拉塔納帕克迪）可能是任何人的祖父。這類犯罪已經存在很久，社群媒體 幫助我們披露了這些案件。」