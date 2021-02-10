緬甸政變情況惡化 拜登：對緬甸軍事領導人實施制裁

緬甸軍事政變情況惡化，美國總統拜登10日在白宮表示，美國將在本周確定第一輪對緬甸軍方的制裁名單，且實施強力的出口管制。美聯社

緬甸 軍事政變情況惡化，美國 總統拜登 10日在白宮表示，美國將在本周確定第一輪對緬甸軍方的制裁名單，且實施強力的出口管制。

緬甸軍事政變自本月1日發展至今，國務資政翁山蘇姬及所屬「全國民主聯盟」（NLD）的要角持續遭拘留，10萬示威者走上仰光街頭，在緬甸各處都有示威活動，也傳出有警察開槍。

美國政府一直將全案定調為支持民主，拜登10日的談話中，言及國務資政翁山蘇姬時，補充了「而且她是...也意即為『總統』」。

拜登說，緬甸民主政權過度，是美國兩黨共同嚴重關切的問題，美國也和全世界盟友與夥伴密切合作，尤其是在印太地區，協調一致的國際回應，致使其立即回歸民主。

拜登在談話中提到，「來自美國強而一致的訊息是必要的，以鼓勵其他國家加入我們」；這裡的「其他國家」暗指中國，美國一直希望與中國共同向緬甸軍方施壓，解除民主危機，不過中方迄今僅呼籲緬甸各方妥善處理分歧，也不稱呼此舉為政變。

拜登說，美國透過在聯合國的參與，上周安全理事會發布一紙支持緬甸民主的強力聲明，這周將透過人權理事會，以強化對緬甸人權的承諾。

拜登表示，再度呼籲緬甸軍方放棄其奪取的權力，立即釋放民主的政治領導人及參與者，包括翁山蘇姬。

拜登表示，今起美國將對緬甸實施一系列制裁，針對發起政變的緬甸軍事領導人，美國將禁止緬甸軍方不當取得緬方在美國持有的10億美元政府基金。

此外，拜登將簽發新的行政命令，立即制裁緬甸軍人、其相關企業人士和家族成員，政府本周就會確認第一波制裁名單。

有關出口管制措施，拜登說，將凍結有利於緬甸政府的美國資產，同時留下了對醫療保健、民間社團和其他直接有利於緬甸人民的支持。

談到緬甸各地示威活動擴大，拜登表示，「對那些維護民主權利者施暴是不可接受的」，全世界都在看，美國準備好採取更多措施，美國會與其他國際夥伴合作，敦促其他國家一起努力。

拜登在副總統賀錦麗（Kamala Harris）的陪同下，在白宮發表談話會隨即搭車前往國防部，並未接受媒體提問。

緬甸軍方在當地時間本月1日凌晨發動政變，逮捕翁山蘇姬等人，宣布全國進入緊急狀態；拜登美東時間1日發布聲明，考慮再度制裁緬甸，美國國務院2日宣布將其認定為「軍事政變」，連帶限制美國政府對緬甸的援助。

拜登4日在國務院發表首次外交政策演說時，也要求緬甸軍人交出奪取的權力；國務卿布林肯（Antony Blinken）5日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，敦促中國加入國際社會，譴責緬甸軍事政變之列。