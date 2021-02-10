川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普卸任前下達行政命令，要求各級學校和教育及文化機構與中國孔子學院的關係必須透明化，如今這項政策已被「悄悄下架」，引發右派媒體撻伐。圖為學生參觀孔子學院。(Getty Images)

美國 前總統川普 卸任前下達行政命令，要求各級學校和教育及文化機構與中國 孔子學院的關係必須透明化，如今這項政策已被「悄悄下架」，引發右派媒體撻伐。

「新聞周刊」（Newsweek）報導，川普在1月20日卸任前不久頒布一項行政命令，名為「建立學生與交流訪問計畫認證學校揭露與孔子學院及課堂協議的要求」。

這項命令規範美國凡是經認證可進行海外交流的大學和從幼兒園到高中的各級學校，必須公布與孔子學院或孔子課堂的任何合約、合作關係或資金往來。中國的孔子學院以國外大學為合作對象，孔子學堂則是在幼兒園到高中開設。

這項政策也適用於獲得中國直接或間接資助的其他中國文化機構或團體。若未依規定呈報合約、合作與資金往來等資訊，美國相關學校或機構的「學生與交流訪問計畫」的認證會被撤銷。

部分右派媒體和川普的支持者提到拜登這項決定時的說法引起爭議，被其他媒體拿來做文章。

除了批評拜登此舉等於收回川普對中共在美國校園宣傳所下的禁令，他們說拜登「讓中國的宣傳滲透到我們的大學校園，藉此報答中國」。

保守派報紙「國家脈動」（The National Pulse）8日報導此事時，標題是「拜登悄悄撤回川普對中共在校園宣傳禁令」。

新聞周刊對此持不同看法，並指上述說法「錯誤」。它的報導說，拜登「確實撤銷了」川普時代一項有關中國資助教育計畫的政策，但那項政策只是要求幼兒園到高中各級學校以及大學揭露他們與這些計畫的關係。

新聞周刊說：「從來沒有針對『中共宣傳』進入校園的禁令。」

但這篇報導也說，若干教育工作者及美國大學教授協會（American Association of University Professors）曾指出，凡是牴觸孔子學院「任務」的教材，像是提到台灣、香港、西藏與民主，在課堂上會受到抑制。

新聞周刊的報導並引述英國廣播公司（BBC）報導說，孔子學院總部總幹事許琳表示，參與教學計畫的老師應告訴發問的學生：「台灣屬於中國。」

報導說，總計近年來至少有45所美國幼兒園到高中的各級學校和大學終止了與孔子學院的教學合作計畫。

川普政府在去年8月宣布，孔子學院美國中心是中共的外國代表機構，並指控這種有爭議的教育夥伴關係是針對美國大專院校及幼兒園到高中各級教育機構的宣傳行動。

但新聞周刊的報導說，川普在宣布孔子學院美國中心為中共的外國代表機構以及在卸任前夕下達行政命令時，均未完全禁止孔子學院或孔子課堂計畫，也沒有針對這些計畫能教什麼、不能教什麼提供指引。

目前不清楚拜登撤銷川普這項命令的原因。