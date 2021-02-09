耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯大學(Yale University)26歲的華裔碩士研究生蔣凱文 (Kevin Jiang)6日晚在康州紐黑文(New Haven)遭人槍殺後，紐約市 警9日向本報記者表示，來自上海的麻省理工(MIT )中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)疑涉重嫌，他連夜逃至紐約市，兩地警方目前正在全力搜捕。

據了解，死者蔣凱文於一周前求婚成功的女友也曾就讀於MIT，與潘勤軒互為臉書好友，此事調查可能朝情殺方向發展。

6日晚8時30分左右，紐黑文東岩(East Rock)納什街(Nash St.)夾勞倫斯街(Lawrence Street)附近發生槍擊案，警方到場後發現蔣凱文身中數槍，倒在路中間已當場死亡；蔣凱文駕駛的豐田Prius車就在附近，車後有追尾損壞。

事發地點附近的居民向警方表示，當時共聽到七次槍聲，一開始兩聲槍響，停頓片刻後又聽到五聲槍響。

未完全確定兇手 促潘到案釐清

紐約市警9日透露，8日得到紐黑文警局通知，稱此案嫌犯鎖定為29歲的MIT中國博士生潘勤軒；潘勤軒開著掛麻省牌照的車輛，7日凌晨4時許經史泰登島進入紐約市，此後就沒有離開紀錄。

警方表示，尚未完全確定潘勤軒為此案兇手，但「希望就此案向他進行進一步了解」，作案動機也需進一步調查。

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根據潘勤軒的臉書頁面顯示，他在2006年6月從上海來美國求學，畢業於馬里蘭州蒙哥馬利郡華人學生眾多的伍頓高中(Wooton High School)後，2009年進入MIT就讀本科，他與蔣凱文的未婚妻帕莉是臉書好友。

死者蔣凱文1月30日才剛成功向22歲白人女友帕莉(Zion Perry)求婚成功，帕莉就讀耶魯大學生物物理學博士班一年級；她描述與蔣凱文認識經過時說，兩人是在2020年1月底於諾沃克(Norwalk)的一次教堂靜修時首度相識，當時她還是麻省理工學院的大四生，今年1月30日於米德城(Middletown)的一處州立公園接受了蔣凱文的求婚。

帕莉說，去年8月搬到紐黑文居住，蔣凱文則在當時去了德州接受國民兵的培訓約兩個月，等他結束訓練回到康州時，帕莉與蔣的母親一起去機場接他；今年1月30日，蔣凱文跟她求婚成功。

最後擁抱成永別 女友不願多談

兩人在6日又一起到銀湖釣魚，傍晚回到紐黑文後，他們與帕莉的室友一起吃了晚飯，接著蔣凱文開車帶她去超市。

「他有車，我沒有。」帕莉說，採購完回到公寓，蔣幫帕莉把食物搬進去，「我跟他擁抱告別」，沒想到這次竟然是永別；蔣凱文在離開公寓不久就遭兇手槍殺。

帕莉拒絕對致命槍擊案做任何評論，也不願提當晚究竟發生了什麼事，也不說明事發時她人在哪裡，「我只想專注於和他在一起的快樂回憶」。

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紐黑文市長艾里克(Justin Elicker)表示，情人節當天是蔣凱文27歲生日，社區對他的離世深感悲傷；耶魯大學校長薩洛維(Peter Salovey)也對此案發聲明，表示蔣凱文遭槍殺令人悲痛，紐黑文警局已將此案定為凶殺案，「校方一直與蔣凱文的家人保持密切聯繫，我謹向他的家人以及所有愛他的人致以慰問。」

蔣凱文2019年進入耶魯大學攻讀碩士學位，主修環境科學；他曾是美國陸軍坦克裝甲兵，遇害前一直是國民兵成員。