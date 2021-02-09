川普彈劾案參院開審 民主黨：指控基於事實

擔任「彈劾監察」的馬州眾議員拉斯金，9日在參院發言。(美聯社)

國會參院9日下午開始「川普彈劾 案」審判的第一步，即擔任檢方角色的「彈劾監查組」，與擔任辯方角色的「川普律師團」就本案辯論；而被問及是否觀看彈劾審判的拜登總統，則表示這是參院份內事，自己將專注做好總統的事，把焦點放在新冠疫情紓困與經濟重啟。

此次擔任「彈劾監察」(Impeachment Manager)的馬州眾議員拉斯金(Jamie Raskin)開場時表示，川普的團隊想在證據呈現之前就了結審判，認為在總統任期尾聲犯下足以被彈劾的罪行，能免於受罰，但他們對前總統川普的指控是「基於殘酷冰冷的事實(cold, hard facts)」，如果「我們聽從了對方的邏輯，1月6日的國會暴亂就可能是我們的未來」。

他並在議場播放暴亂當天川普支持者衝進國會的視頻影像，畫面包括暴徒衝破警方防線、翻越圍牆闖入國會大廈等，中間也穿插川普對支持者的喊話：「我們誓死鬥爭(fight like hell)，我們要去國會。」

兩黨參議員 有很多在視頻播放時迴避了目光，直至視頻結束，議場鴉雀無聲，直到拉斯金繼續講話，大家才鬆了口氣，有人翻看資料，有人埋頭記筆記⋯。

影片來源：YouTube C-Span頻道

法學教授出身的拉斯金是美國憲法方面的專家，他指出，權力交接是民主最危險的時刻，「每個歷史學家都會這麼跟你說，但我們剛以最令人震驚的方式經歷了這一危險時刻」，這也是為什麼先烈將誓詞納入憲法，約束總統言行，從上任首天到任內最後一天。

「如果這都不能算作足以彈劾的犯罪，那就沒彈劾這回事了。」他說，根據憲法和誓詞，總統在其任內任一時刻都不得犯下嚴重罪行或行為不檢(high crimes and misdemeanors)，以保護人民不受顛覆選舉、以暴制取代法治的侵害。

即便如此，還是有許多共和黨參議員表示不會因此改變觀點，密西西比州共和黨參議員維克(Roger Wicker)說，民主黨這次的彈劾監察小組團隊更好，也很有說服力，但並不能改變他的看法，「彈劾已卸任總統不符合美國憲法」。