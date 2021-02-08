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美東大雪連日阻出門 因為這原因讓疫情降溫

記者修瑞瑩／台南報導
美東連日大雪，各地一片銀白景象，圖為紐約法拉盛，後方則是拉瓜地亞機場。圖／讀者提供
美東連日大雪，各地一片銀白景象，圖為紐約法拉盛，後方則是拉瓜地亞機場。圖／讀者提供

歐美地區連日大雪，也為疫情帶來變化，旅居在美國紐約市的台籍女子「宣宣」表示，連日大雪，大家都躲在家裡不出門，新冠肺炎疫情也跟著降溫，根據政府的統計，2月4日時，紐約州因新冠肺炎住院患者有7967人，比前一周少了553人，是自1月2日以來的最低，「下大雪雖然很討厭，但如果能夠讓疫情降溫，那就太好了」

宣宣與家人住在紐約法拉盛，她表示，雖然目前疫苗已經開打，但疫情仍然相當嚴重；美國各地的防疫限制鬆緊不一，紐約州與紐約市相對較嚴格，因為年初以來疫情發燒，不僅學校全面停課，改為線上教學，餐廳也都不能在裡面用餐，各家餐廳紛紛在戶外搭出用餐區，但因為天冷，雖然有戶外暖氣，還是冷的受不了，生意大受影響，所有的賣場都要求戴口罩才能進入，而限聚令也依然持續。

但其他地方就不一定這麼嚴格，像是7日是美國重要的超級盃日，也就是國家美式足球聯盟的冠軍賽，佛羅里達的球場就擠進了2萬2000人，原本球場可以容納10萬人，而且把7500個位置留給醫護人員，但很多人仍然未戴口罩。

她表示，今年2月的雪下得比往年大，美東低溫持續，紐約市在7日又下了6吋的雪，晚間的低溫只有零下15度，而之前的一場大雪是在1日，紐約市下了18吋大雪，連續兩天都停班停課，而更北邊的紐澤西則是下了36吋的雪。

宣宣表示，根據統計，紐約州目前新冠病毒的感染率為4.38%，是從去年11月28日以來最低的統計數字。

但紐約市的情況有點不一樣，近期的感染率大約為8%，2月4日紐約市就有300個人因為新冠病毒而住院，這個數據是近期的新高。一般相信是因為2月1日大雪，很多人因為下雪而沒有辦法去醫院，一直拖到2月4日的時候。

她表示，政府推估下雪可能會造成疫情降溫，感染以後潛伏期最少兩周，可能要再一段時間才看得出來數字下降，所以6到8年級的學生在25日後就能恢復到學校上課。

美東連日大雪，各地一片銀白景象，圖為紐約市法拉盛。圖／讀者提供
美東連日大雪，各地一片銀白景象，圖為紐約市法拉盛。圖／讀者提供
美東連日大雪，各地一片銀白景象，圖為紐約法拉盛，後方則是拉瓜地亞機場。圖／讀者提...
美東連日大雪，各地一片銀白景象，圖為紐約法拉盛，後方則是拉瓜地亞機場。圖／讀者提供

紐約市 疫情 美國

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