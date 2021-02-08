眾院民主黨：年收7.5萬以下發1400紓困 拒提高門檻建議

新一波紓困支票究竟怎麼發，不僅共和、民主兩黨無共識，民主黨內部也多雜音。圖為科羅拉多州居民聚集州府，要求政府盡速提供更多紓困款。Getty Images

聯邦眾院民主黨 團資深議員8日晚間提案，為個人年收入7萬5000元以下民眾發放全額1400元紓困現金支票 ，拒絕了稍早前黨內一些人士提出的提高領取資格門檻的建議。

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)提出的草案中，將為個人年收入7萬5000元以下、夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下發放全額的1400元紓困支票。

個人年收入超過10萬元及家庭年收入超過20萬元，將失去領取紓困支票的資格。華盛頓郵報報導，眾院民主黨團最新提案，收入越高，紓困金 額相對縮減的幅度將拉大，這項措施是為了避免較高收入美國民眾領取紓困金。

包括西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)在內的某些民主黨籍國會議員，日前提出將紓困支票發放資格調整為個人年收入5萬元以下、夫妻合併報稅的家庭年收入10萬元以下。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)8日指出，對於發放紓困支票的資格門檻，目前正在討論中。

報導指出，過去幾天以來，民主黨內部對於拜登總統1兆9000億元疫情紓困法案當中，第三輪紓困支票的發放架構如何設計，出現不同聲音。曼欽及持相同意見的保守派民主黨籍參議員是否將否決眾院民主黨團的最新提案，目前無法確知。

曼欽等國會議員日前表示，紓困支票應只針對較低收入民眾發放，避免發給較高收入民眾，因為疫情期間並未失業的民眾，其實不太需要紓困。不過，許多民主黨國會領袖都不贊成曼欽將紓困門檻調整為個人年收入5萬元的主張。

魏登與桑德斯指出，中產階級家庭疫情期間飽受減薪之苦，還面臨許多經濟打擊，非常需要援助。

尼爾提出的草案將在本周稍後表決。草案中還讓育有兒女的家庭、低收入民眾及透過俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)購買醫療保險的民眾，都能擴大抵稅(tax credits)。另外，失業勞工也將獲得健保補助。