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錢尼籲共和黨停止袒護川普 「應為立場及原則而戰」

編譯陳韻涵／綜合7日電
懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼呼籲共和黨同僚別再袒護川普，要議員們為標準及理想而戰。(美聯社)
懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼呼籲共和黨同僚別再袒護川普，要議員們為標準及理想而戰。(美聯社)

川普前總統在參院的捍衛者7日在彈劾調查開始前，聲援川普，譴責此案浪費時間，稱川普毋須為國會暴動前激昂的言論負責；但眾院共和黨第三把交椅莉茲‧錢尼(Liz Cheney)呼籲共和黨人別再力挺川普，應為立場及原則而戰。

相信川普會再次被判無罪的共和黨聯邦參議員維克(Roger Wicker，密西西比州)說：「若要究責，就得被眾院彈劾且被參院定罪，但答案是不會。」

被問到國會是否可能考慮譴責川普等其他懲罰，維克表示，民主黨領導的眾院稍早有其他選項，但他們拒絕了，最終選擇彈劾，「船已開航」。

參院9日推動彈劾審理，考量川普是否煽動支持者於1月6日衝撞國會，造成五人死亡。

國會暴動後，參院共和黨領袖麥康諾(Mitchell McConnell)等參議員立即譴責暴力並責怪川普。

維克說，國會暴動後，民眾「無法坐視攻擊法律的行徑」，「我們必須審查危害民主」之人，但未指名道姓。

隨著川普卸任，共和黨人較少人願繼續追究責任，而彈劾定罪可能阻礙他未來再參選；這樣的黨派分歧不只出現在兩黨之間，共和黨內部也有類似跡象。

維克7日形容川普的彈劾審理為「沒有意義的黨派活動」，被問到川普是否比前總統柯林頓更值得被彈劾，他說道： 「我不會勉強承認川普煽動暴亂。」  

聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)堅信川普「被定罪的機率是零」，他指川普對支持者說「竭力戰鬥」僅具「象徵」意義。 

保羅說：「若要將此定調為有罪的言論，那麼可以彈劾述說『為讓你們的聲音被聽見而戰』的每一個人，我們可能必須彈劾(民主黨參院多數黨領袖)舒默(Chuck Schumer，紐約州)。」 

舒默曾批評川普任命的保守派最高法院大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)和卡瓦諾(Brett Kavanaugh)；保羅表示，首席大法官羅伯茲(John Roberts)拒絕進行本周彈劾程序，因為川普已非總統。

參院民主黨黨團會議最資深的議員李希(Patrick Leahy，佛蒙特州)將以臨時參院主席的身分主持彈劾審理。

保羅說：「這是場鬧劇、違憲，更不明智的是，會分裂國家。」

但懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼呼籲同僚別再袒護(embrace)川普，「審慎評估自身立場與相信之事」，呼籲議員們為標準及理想而戰。

錢尼是眾院共和黨第三把交椅，也是十名投票支持彈劾川普的共和黨眾議員之一。

川普 彈劾 共和黨

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