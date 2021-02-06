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法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

最新研究：染新冠康復後 仍可能感染變種病毒

法拉盛7天陽性率 紐約市最高 花旗球場疫苗站何時開？

記者牟蘭╱紐約報導
郵遞編號11355的法拉盛市中心地區最新七天平均陽性率為全市最高，但附近的大型疫苗接種點遲遲不開。(記者牟蘭╱攝影)
郵遞編號11355的法拉盛市中心地區最新七天平均陽性率為全市最高，但附近的大型疫苗接種點遲遲不開。(記者牟蘭╱攝影)

州府最新調查指出非洲裔全州新冠疫苗接種率最低，但民選官員與社區人士稱，華裔醫護人員與耆老也難接種疫苗，以七天陽性率全市最高的法拉盛舉例，當地診所疫苗預約已經爆滿，花旗球場(Citi Field)接種點遲遲不開放，一些長者不諳英文，連預約都難，呼籲政府重視華裔社區，增加疫苗接種點。

第20選區的市議員顧雅明6日表示，州府與其他組織公布的近期數據顯示，紐約州甚至全國多地符合施打疫苗的非洲裔與西語裔接種率偏低，政府日前以兩種族裔人口聚集的布朗士新冠檢測陽性率較高為由，優先開放洋基球場(Yankee Stadium)為新冠疫苗大規模接種點。

但顧雅明說，市府最新數據顯示，郵遞編號11355的法拉盛市中心地區從上月28日至本月3日，七天平均陽性率高達16.03%，為全市最高，但當地的新冠疫苗大型接種點花旗球場(Citi Field)卻遲遲不開，導致許多符合接種新冠疫苗的民眾根本無法預約。

民主黨紐約州委員、市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)表示，她的父母均已超過75歲，當得知父母符合施打疫苗標準後，立即幫助英文不好的父母撥打市府熱線，但等了半個小時都無人接聽，她也嘗試當地的部分診所，但均電話留言告知疫苗緊缺，不接受新的預約，「法拉盛只有電話疫苗」。

黃敏儀說，她的父親患有帕金森症，根本無法「舟車勞頓」前往曼哈頓或布朗士施打疫苗，截止6日，一家人仍為新冠疫苗的預約發愁；她說，法拉盛還有許多華裔耆老因不熟悉電腦操作或不諳英文，想要自行預約都成問題，她批評政府新冠疫苗分配點不公，忽視華裔社區。

市議會第25選區市議員參選人陳熠說，一名在法拉盛當地醫院工作醫生日前告知他，因其所工作的醫院沒有足夠的疫苗，只能前往艾姆赫斯特醫院施打疫苗；他說，這名醫生不是個例，因法拉盛的疫苗不足，前往艾姆赫斯特醫院打疫苗人數增加，導致當地許多符合施打標準民眾「無針可打」。

根據市府公布的疫苗站點地圖，除了法拉盛外，皇后區東部的部分華人聚居地如白石鎮、貝賽、新鮮草原、橡園(Oakland Gardens)以及格蘭屋斯(Glen Oaks)等，成為疫苗注射點「荒漠地帶」，甚至沒有一個可以提供注射新冠疫苗的診所。

白石鎮、貝賽、新鮮草原、橡園與格蘭屋斯甚至沒有一個符合施打新冠疫苗的醫院與診所。...
白石鎮、貝賽、新鮮草原、橡園與格蘭屋斯甚至沒有一個符合施打新冠疫苗的醫院與診所。(取自市府疫苗官網)
郵遞編號11355的法拉盛市中心地區最新七天平均陽性率為全市最高，但附近的大型疫...
郵遞編號11355的法拉盛市中心地區最新七天平均陽性率為全市最高，但附近的大型疫苗接種點遲遲不開；圖為法拉盛街景。

疫苗 法拉盛 華裔

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