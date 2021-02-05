美驅逐艦通過台灣海峽 美國防部：展現航行自由

美國軍艦日前通過台灣海峽南行，是美國總統拜登就任以來，美軍艦首度通過台海。圖為美軍馬侃號驅逐艦。歐新社資料照

美國 軍艦日前通過台灣 海峽南行，是美國總統拜登就任以來，美軍艦首度通過台海。美國防部 發言人科比表示，這項計畫並不需要國防部長正式簽署，行動目的在執行航行自由。

美軍第七艦隊日前在官方臉書上，公布配備神盾戰鬥系統的勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain, DDG 56）台北時間4日依國際法執行通過台灣海峽的例行任務。國防部隨後也證實，美軍一艘作戰艦由北向南通過台灣海峽，繼續向南航行。

這是拜登1月20日正式就任以來，美國海軍作戰艦首次通過台灣海峽。

美國防部今天的例行記者會上，有媒體問到這項行動是經由國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）正式簽署，還是印太司令部的預定行動。科比（John Kirby）指出，這項行動並不需要國防部長簽字。

至於這項行動的目的，科比表示，美方在印太區域有許多義務，其中之一是加強並支持所有國家依循國際法的航行權利與自由，這是美國持續執行航行自由的原因。

他表示，這裡是國際水域，美方相信透過行動能展現對國際水域概念的支持。美國就像許多其他國家一樣，有權在國際水域與空域執行航行與飛行。