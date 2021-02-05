克魯曼評GameStop現象：別被偽平民主義哄騙了！

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

平時誰會在乎小型零售股的漲跌？即使在網路論壇Reddit掀起雲霄飛車般暴漲暴跌走勢後，GameStop 此刻市值也不過占美股總市值0.06%。但現在並非平常時期，GameStop小散戶軋爆大空頭遂成全球矚目現象，也提供發人深省的教訓。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄發表標題為「吹捧、拋售和傻瓜」的文章，指出GameStop事件的教訓與其說與經濟和市場有關，不如說與心理和政治有關——歷經前總統川普主政四年後，美國社會仍如此「容易受騙」，不僅網路鄉民對社群媒體上看到的信以為真，許多有影響力的人士也持續上「偽平民主義」（fake populism）的當。

這齣瘋狂大戲是這麼演的：話說GameStop是銷售電玩遊戲的連鎖店，隨著線上遊戲興起而逐漸沒落，一些避險基金認定業績江河日下尚未充分反映在股價 上，於是開始賣空該股，即借股票 來賣出，押注日後能以更低價買回。接著，Reddit討論板「華爾街押注」（WallStreetBets）鄉民出場，大力吹捧這檔股票，帶動GameStop股價瘋漲，逼得放空者不堪虧損日增而結清做空部位，這股空頭回補買盤又把GameStop股價推得更高了。

這就是上周發生的事。本周GameStop股價大致已從雲端掉下來，儘管尚未完全摔落地面。媒體報導焦點也從某些小散戶一夕致富，轉變成某些高檔買進者賠掉畢生積蓄。

這一切有何意涵？克魯曼認為，社群媒體只扮演某種催化劑的角色，劇情主線其實是老套了，基本上就是「吹捧，拋售，傻瓜接手」，其間穿插著「掠奪交易」（predatory trading）的場景。

「吹捧和拋售」發生在個別或一群投資人逢低買進股票之時，然後散布耳語和/或不實訊息藉以哄抬股價，以便把股票賣出獲利了結，由天真的傻瓜（即「抱袋者」）接手。原則上，這種行為是違法的，但就GameStop事件而論，不太可能有人被起訴，因為難以證明意圖。

可確定的是，這檔股票的確遭到拋售——究竟是誰在力捧GameStop不得而知，許多「華爾街押注」討論板上的貼文據說是機器人程式發的，不是真人寫的—— 而某些人把股票倒貨給「抱袋者」，大撈了一票。

「掠奪交易」涉及以投機取巧甚至耍詐的伎倆，利用其他交易員金融資源有限的弱點，迫使他們結清部位，進而強化價格走勢。一般認為這種情況下的「掠奪者」往往是避險基金，最著名的例子是投資大戶索羅斯（George Soros）1992年放空英鎊。然而，避險基金上周反倒成了獵物。

總之，這齣爛戲並沒有明顯的正派角色。誰會為損失慘重的放空者流淚呢？克魯曼認為，GameStop肥皂劇最可悲的不是某些人的投資血本無歸，而是「這類事件一再暴露出民眾容易受騙上當」。

克魯曼強調，GameStop狂潮並不是「平民起義」，經濟現況的確把許多家庭拋在後頭，但美國勞工需要的是終結薪資停滯，而不是在股票上賭它一把的機會。事實上，待這場股票交易狂潮塵埃落定後，小散戶很可能淪為賠錢的那群人，真正從中獲利的則是華爾街公司。

然而，所謂「小人物對抗體制」的說法，確實引來一些不設防的受害者。一旦GameStop股價無可避免開始跌下來，情況會變得很淒慘。

交易平台羅賓漢（Robinhood）曾短暫停止接受某些波動劇烈股票的交易單，原因是沒有那麼多現金可支持這些交易。此舉立刻引來一些公眾人物大喊陰謀論，例如參議員霍利（Josh Hawley），就連一些進步派人士也附和。

克魯曼說，他們應該把事情看得更清楚才對。GameStop現象一直帶有明顯的「匿名者Q」陰謀論色彩，在股價反轉下沉時更強烈；Reddit論壇和其他社群媒體上已有人把一切罪過歸咎於猶太裔銀行家。

克魯曼向所有關心社會公平正義的人士呼籲：支持平民主義是好的，但請確定支持的是真正的平民主義。社會需要的是改善人民生活的政策，而不是陰謀論和對抗「菁英」的假文化戰。