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拜登宣布重返國際社會 外交官要求先解決升遷

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統4日視察國務院，宣布重返國際社會，但部分外交人員希望能先重視升遷問題。圖為拜登對國務院人員講話。(美聯社)
拜登總統4日視察國務院，宣布重返國際社會，但部分外交人員希望能先重視升遷問題。圖為拜登對國務院人員講話。(美聯社)

拜登總統4日宣布「重新參與國際社會」(re-engage the world)計畫大綱，矢言美國將與盟邦重新建立關係，並提升美國的領導地位；紐約時報報導，拜登的第一步行動，則是要贏得未來將負責落實計畫的美國外交官支持。

拜登透過網路連線對分布全美及全球各地的國務院人員發表談話時，承諾必定力挺職業外交官與職業文官；某些外交官員對拜登的動作感到欣慰，但也有職業外交官說，撐過川普時代後，升遷機會卻被拜登團隊搶走，感到非常沮喪。

前總統川普任內，國務院外交官與職業文官在海外地區推廣美國價值時，經常面對來自國內的各種抨擊。拜登指出：「過去幾年確實頗為困難。」

拜登在國務院大禮堂發表的簡短演說，現場僅有大約50名戴著口罩的國務院人員。

他說：「你們就是代表美國的面恐，這是非常重要的。」他也表示：「在我希望推動的計畫裡，你們扮演核心角色。你們就是計畫的內涵。」

一些外交官員表示，雖然拜登的動作令人感到欣慰，演說當中承諾要力挺外交人員也都說到重點，但對拜登仍持保留態度。

就在政務官紛紛上任的同時，某些職業外交官說，好不容易撐過川普執政，但現在升遷機會卻被拜登團隊搶走，不禁感到沮喪。

前職業外交官，曾於歐巴馬任内在國家安全會議(National Security Council)任職的布魯文(Brett Bruen)說，美國外交官在過去四年聽到很多吹牛皮與唱高調，「其實他們真正想要的，就是支持以及具體內容」。

川普首任國務卿提勒森(Rex Tillerson)上台後，對國務院內部人事展開大規模整肅，總共裁撤1000人；提勒森後來遭逼退，繼任者龐培歐(Mike Pompeo)雖然承諾要恢復外交團隊士氣，卻無法得到某些被川普看不順眼的部屬的支持。

紐約時報指出，國務卿布林肯(Antony Blinken)宣誓就職迄今一周，但國務院某些單位的首長空缺，到目前為止都還沒有補實。

布魯文說，與多位外交官及目前仍在國務院的昔日同事交談得知，國務院人員對拜登的談話頗感失望，因為沒有說到如何處理升遷或調任資深職務等問題；他指出，拜登雖然對國務院人員加油打氣，「可是卻沒給他們帶來任何新計畫」。

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