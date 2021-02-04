我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／賭資上看43億 黃牛票暴跌至5千元

川普拒為彈劾審理作證 批民主黨作秀

告福斯、朱利安尼「散播選舉舞弊」科技公司求償27億

記者張聲肇／綜合報導
選舉科技公司Smartmatic 4日控告福斯新聞和川普私人律師朱利安尼(圖)及鮑威爾不斷散播「偷走川普勝選」新聞， 索賠27億美元。(美聯社)
選舉科技公司Smartmatic 4日控告福斯新聞和川普私人律師朱利安尼(圖)及鮑威爾不斷散播「偷走川普勝選」新聞， 索賠27億美元。(美聯社)

電子投票系統公司Smartmatic於4日控告福斯新聞和兩名川普私人律師不斷散播「偷走川普勝選」的不實消息， 索賠27億元；這是美國歷史上最大金額毀謗索賠官司。

位於佛羅里達州的Smartmatic公司向紐約州法院提出長達285頁的訴狀，說當時的司法部長巴維里都說沒有證據顯示2020選舉有弊端，上述被告還是不斷散播假新聞，包括離譜的「Smartmatic與委內瑞拉合作偷走選票」、該公司的投票軟體對共和黨候選人川普發動「網路珍珠港突襲」。

另一家選舉科技公司「多明尼安投票系統」公司（Dominion Voting Systems）已於元月25日對川普律師朱利安尼和鮑威爾提訴，索賠13億元。

訴狀指控福斯新聞主持人鐸卜斯( Lou Dobbs)、巴提洛莫(Maria Bartiromo)和皮洛(Jeanine Pirro)，從參與保守陣營的陰謀論抹黑行動中「直接獲利」。

福斯新聞反駁Smartmatic公司的指控，說它對自己的選舉報導「感到自豪」，一定會出庭為公司及員工的名譽辯護。朱利安尼和鮑威爾未立即回覆媒體有關詢問。

訴狀說，毀謗該公司的新聞播出後，連主管的14歲的兒子都接到死亡威脅，客戶也不敢和它做生意，預計未來五年將損失6億9000萬元。

川普 投票 紐約州

上一則

新聞評論／台灣蓋亞那案翻車「溝通不良」的美中博弈

下一則

「誰在乎」川普搶在被逐出前 退出演員公會

延伸閱讀

彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位

彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位
YouTube將川普無限期停權 禁律師藉影片分享收益

YouTube將川普無限期停權 禁律師藉影片分享收益
計票商多明尼恩吿朱利安尼誹謗 求償13億

計票商多明尼恩吿朱利安尼誹謗 求償13億
川普任內最後一天 做起「特赦生意」傳朱利安尼當說客

川普任內最後一天 做起「特赦生意」傳朱利安尼當說客

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家
拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議