白宮國安顧問：拜登尋求中產階級外交政策

美國白宮國安顧問蘇利文。美聯社

美國 白宮國安顧問蘇利文今天表示，美國總統拜登 的外交政策是中產階級外交政策，讓中產階級有更好的生活，為此必須處理中國 對美國就業與勞工的貿易霸凌。

蘇利文（Jake Sullivan）今天現身白宮例行記者會，預告拜登（Joe Biden）下午在國務院的演說綱要。他表示，拜登選擇國務院作為外交政策發言的第一站，是希望傳達明確訊息，亦即美國國家安全戰略將以外交為首。

蘇利文指出，拜登期望為美國建立強大實力，因應強國與跨國競爭以及美國人民面臨的威脅。要確立此一優勢將需要在國內投資，以支撐美國基礎、振興美國同盟、重新參與關鍵機構與協議、重申美國價值觀，並正確制定美國的全球軍力態勢。

他接著表示，一旦確立優勢，就能與競爭者更有效競逐，尤其是與中國在經濟、外交、技術、安全等各領域的競爭。同時也能更有效面對俄羅斯，更有能力因應氣候變遷、疫情大流行與核擴散等威脅。美國還能更有效奉行中產階級外交政策。

蘇利文解釋說，美國外交政策與國家安全都將以基本指標為標準，衡量是否能為勞動家庭帶來更好、更安全、更輕鬆的生活。這意味著採取不同貿易政策途徑。確保世界安全不是為了跨國投資，而是要在美國創造就業機會並提高工資。

他表示，首要任務不是為了讓高盛集團（Goldman Sachs）進入中國，而是解決中國損害美國就業與美國勞工的貿易霸凌。不論是傾銷、補貼、智慧財產權剽竊，或是貨幣操縱國，貿易領域的工作重點都將是美國勞工，並將國家安全視為國家競爭力，對工業與創新投資。