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輝瑞與牛津疫苗能否合併施打？牛津大學將展開測試

編譯周辰陽／即時報導
阿斯特捷利康(左)與輝瑞(右)開發與生產的新冠疫苗。(Getty Images)
阿斯特捷利康(左)與輝瑞(右)開發與生產的新冠疫苗。(Getty Images)

新冠肺炎席捲世界，各國陸續展開疫苗施打，但目前已通過審核的疫苗都要打兩針，生產與配送卻緩不濟急。英國一個團隊4日就啟動實驗，準備安排受測者施打不同藥廠開發的新冠疫苗，藉此研究全球各國能否更靈活地展開接種作業。

路透報導，英國目前已展開輝瑞的mRNA疫苗與阿斯特捷利康的腺病毒載體疫苗施打作業，兩隻疫苗施打間隔都是12周。牛津大學疫苗學家薛普（Matthew Snape）領導的研究團隊則打算讓受測者合併施打輝瑞與阿斯特捷利康疫苗，藉此評估免疫反應。

這項實驗預定招募800多名志願受測者，規模比確定個別疫苗效力的臨床實驗要小很多，目標年齡層為50歲以上、風險較年輕人高且尚未施打疫苗的民眾。一組先打輝瑞疫苗、接著打加強劑的阿斯特捷利康疫苗，另一組受測者順序則顛倒過來，時間間隔為4周與12周。

報導指研究團隊將檢查受測者的免疫反應，測量抗體與T細胞反應，也會監控預料之外的副作用，但不評估針劑合併後的整體效力。如果其他疫苗通過審核與展開施打作業，就會納入實驗範圍。薛普預期初步數據將於6月左右出爐，有助各國下半年的疫苗施打作業。

阿斯特捷利康研究主管潘加洛斯（Mene Pangalos）3日受訪時，也指他們正透過異種加強（Heterologous boosting）技術，進行該公司疫苗與Sputnik V疫苗合併施打的臨床實驗，並指應進行更多研究，才能確定施打不同廠商的疫苗是否同樣有效。

疫苗 英國 新冠肺炎

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