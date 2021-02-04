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拜登將發表重要演說 為美國外交政策定調

中央社華盛頓4日綜合外電報導
拜登總統今天將在國務院發表他就職後的首次重大演說，為他的外交政策願景定調。美聯社
拜登總統今天將在國務院發表他就職後的首次重大演說，為他的外交政策願景定調。美聯社

美國之音（VOA）報導，拜登總統今天將在國務院發表他就職後的首次重大演說，為他的外交政策願景定調。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天在簡報中說，拜登將談論概略的外交政策，而不會提到細節。莎琪指出，拜登認為，美國必須在中國問題上與盟邦密切合作。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）稍晚在簡報中告訴記者，「我們的政策沒有改變」；並稱，「一中政策」還是指導原則。

拜登今天發表演說的時機，正當美國考慮對中國採取新作法之際，也就是莎琪1月25日在白宮簡報中所稱的「戰略耐心」（strategic patience）政策。

拜登政府當務之急包括，處理供應鏈問題和中國構成的情報威脅。據報拜登即將簽署一項行政命令，檢討美國的供應鏈，重點放在其他競爭國家的防疫物資供應商。

普萊斯本週表示：「我們知道，中國從事各種傷害美國工人的行為。這些行為減弱我們的科技優勢，對我們的結盟關係及在國際組織的影響力構成威脅，同時中國還有一些悍然侵犯人權的作法，讓人良知受到震驚。」

他並說：「因此我們將反制中國的侵略性和脅迫性行為，維持我們重大的軍事優勢，捍衛民主價值觀，投資先進科技，並恢復我們至關重要的安全夥伴關係。」

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