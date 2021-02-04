克魯曼：共和黨提的經濟方案是在侮辱人

紐約時報專欄克魯曼。路透

十位共和黨 參議員提出一套經濟方案，規模僅美國總統拜登 1.9兆美元「美國紓困 計畫」的三分之一，希望拜登基於兩黨合作的誠意予以採納。拜登該從「善」如流嗎？

2008諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文說，共和黨這項提案來意不善，若拜登以兩黨合作之名義勉強接受，不啻是削足適履，使經濟紓困計畫缺肢斷腳，萬萬不可接受。

克魯曼指出，共和黨提的替代方案不僅規模太小，無法拯救仍因新冠肺炎疫情深陷水深火熱的美國民眾；況且，根據共和黨往年行為，現在夸言「兩黨合作」難以令人相信是出自善意。

先談第一點。美國疫情依然嚴峻，儘管疫苗普遍施打促成群體免疫後，可望迎來黑暗隧道盡頭的曙光，但疫情平息最快也要到夏末秋初。那一刻來臨前，美國仍難脫局部封鎖抗疫狀態，這將打擊商業活動，失業率仍將居高不下；數百萬家企業掙扎求生；州與地方政府在稅收短少下，將陷入財務困境。

因此，美國政府需要提供大規模災難救助，協助財務困頓民眾度過情勢嚴峻的這幾個月，這正是拜登計畫要做的。

然而，克魯曼說，共和黨人一心想把拜登的計畫「掏心挖肺」——試圖降低對失業者提供的額外救助金，急著在6月就砍掉；拿掉對州和地方政府數千億美元金援；取消對兒童金援…等等。

克魯曼批評，共和黨提案要求的不僅是兩黨妥協，而是要求民主黨政府幾近全盤投降。若是民主黨退讓，後果不堪設想。

再談所謂「兩黨合作」。若真有誠意，共和黨許多眾議員不會至今不承認拜登當選總統的正常性。至於共和黨人士抱怨，若民主黨憑國會些微的多數優勢，強行通過這項紓困方案，將破壞兩黨合作，克魯曼指出，2017年共和黨不就是以這種方式，強行通過川普政府的減稅案？而那項法案甚至不像疫情紓困案這般，是為因應顯而易見的危機，只是保守派人士念茲在茲為富人減稅罷了。

當年減稅案強渡關山，違反大多數民意：僅獲29%的美國民眾支持，56%反對。相形之下，拜登現在的紓困計畫普獲民意支持：79%同意發放新刺激支票，69%同意加發失業救濟金，並金援州與地方政府。民主黨努力推行廣大民意力挺的政策，共和黨則努力扯後腿，究竟是誰在破壞合作？

還有，眾所周知，共和黨在川普主政時突然不再介意赤字，卻又在拜登上台執政後突然重新警覺債務的恐怖，箇中虛偽自不待言。但連克魯曼都未料到的是，共和黨人士居然抱怨說，拜登的計畫「給相對富裕的家庭太多協助」。

克魯曼搬出2017年減稅案反駁共和黨的說法。根據無黨派傾向的稅務政策中心（TPC），那條法律的受惠者中，有79%是年所得超過10萬美元者；年所得超過百萬美元者，只占全美納稅人的0.4%，而這少數人獲得的減稅利益，比年所得7.5萬美元以下者（即美國大部分人口）得到的減稅利益加總起來還要多。但如今，共和黨卻宣稱關心公平正義？

簡言之，克魯曼認為，從共和黨的提案可嗅出惡意，與他們在2009年時任民主黨籍總統歐巴馬設法推金融海嘯紓困案時百般掣肘，如出一轍。可嘆歐巴馬未覺察共和黨的本性，為促成兩黨合作這種徒勞之舉，而大砍紓困案規模。

這回民主黨似已明白，露西捧著橄欖球意欲何為，不會再上當了。（指史努比漫畫/卡通人物露西手持橄欖球給查理布朗踢，而在查理布朗伸腿用力踢時突然把球抽走，害他跌倒。）拜登大可與共和黨人談談，聽取意見，但不該為爭取支持而大幅退讓，也不該讓協商拖延、耽誤通過紓困案的大事。