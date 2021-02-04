賺錢要緊！美中政經緊張升高 投資關係卻反趨熱絡

儘管美中政經關係緊張升高，但美國 對中國 的投資 卻反其道而行，透露出美中戰略敵對關係之下的基本現實之一：只要有錢賺，吸引力絕對大於排斥力。

例證之一，是北京短影音行動App業者快手科技公司本周在香港首次公開上市股票（IPO），籌資金額達63億美元， 規模之大是新冠肺炎爆發以來全球之最，而美國的富達、貝萊德等投資機構都是這次IPO的主要投資者。

這些機構願意參與，凸顯出美國前總統川普大聲疾呼「與中國完全脫鉤」的倡議，根本就辦不到。

依據中國榮鼎諮詢集團的數據，美中之間的投資金額遠比官方的統計數字要深得多。榮鼎估計，去年底時美國投資機構持有的中國企業股票總額達1.1兆美元，而美國官方公布去年9月底時的數字，僅有2,110億美元。

兩項數字的差異如此之大，反映許多在美上市的中企其實是落籍在開曼群島的租稅天堂，而且美國官方數據也顯示開曼群島是美國投資機構最大的海外投資地點之一，超過在英國、日本、加拿大及其他多國的投資。

2020年美國投資機構對中股的胃口特別大。去年中企在美股共籌得190億美元資金，只比2014年少，而當年阿里巴巴上市時曾募到250億美元。去年流入中國的外人直接投資（FDI）總額達1,630億美元，首度躍居全球第一，相較訝，美國只吸引到1,340億美元。

川普去年11月曾發布行政命令，禁止美國人對名列國防部「黑名單」的中企投資，包括國營的中國聯通、中國電信及中國移動；但拜登上任後，將這項禁令的生效時間延後到今年5月27日，理由是新政府正在檢討川普政府的一些行動。至於拜登對中國會多「鷹派」，目前還不確定。

海豐投資顧問公司指出，美中金融不僅並未脫鉤，而且還擁有當前全世界最大、發展最快的雙邊投資關係；儘管川普政府試圖削弱美國在中國的投資，但過去幾年間美國投資機構持有中國股票的金額卻一飛沖天。