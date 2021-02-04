彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位

3日，共和黨眾議員通過不記名表決，以145比61的壓倒性票數，讓錢尼得以保留黨內第三號人物地位。錢尼先前在川普彈劾案中投下贊成票，引發挺川議員的反彈。美聯社

美國共和黨 陷入內部分歧，挺川普派聯邦眾議員 要求開除黨內的第三把手錢尼（Liz Cheney），因為她在上月投票支持彈劾川普；另一方面，剛當選的喬治亞州女眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）則因多次在社群媒體 上發表不當言論，要求開除她委員會資格的兩黨呼聲漸增。兩位女議員的下場將能看出共和黨能否擺脫川普的陰影。

3日，共和黨眾議員通過不記名表決，以145比61的壓倒性票數，讓錢尼得以保留領導地位。

據悉，錢尼在激辯數小時的閉門會議中強調「絕不為彈劾案投票道歉」。此前未表態的眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也為錢尼辯護，指出「人們可以有不同意見，錢尼有權以投票展示良心」。

格林曾在社群媒體上發表擁護極右派團體「匿名者Q」（QAnon）的言論，甚至對「朝波洛西腦袋開槍比較快」的留言按讚。4日她即將面對眾院程序委員會將她逐出委員會的表決。

對此麥卡錫表示，格林過往的言論「不代表眾院共和黨團的價值信仰」，對此譴責但不會祭出懲處。

儘管有麥卡錫的支持，眾議院對格林的表決仍對共和黨構成考驗；無論是要替毫無歉意的格林護航，還是讓她遭受懲罰，對共和黨眾議員來說都是兩難。